Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рейтинг бумаг Alibaba до "покупать"
28 ноября 2025 года 11:42
"Финам" повысил рейтинг бумаг Alibaba до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $181,4 на горизонте года (что предполагает потенциал роста 15,1%), сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Недавно вышедшая квартальная отчетность компании в целом соответствует ожиданиям рынка, констатирует эксперт. Выручка облачного подразделения показывает впечатляющие темпы роста преимущественно из-за связанных с ИИ направлений, включая предоставление вычислительных мощностей. При этом маржинальность эмитента находится под давлением из-за достаточно активных инвестиций в собственные вычислительные мощности для ИИ и маркетинга, указывает Кауфман. "Вероятно, в ближайшее время прибыль Alibaba будет находиться на сниженном уровне из-за данных инвестиций. В то же время значительная чистая денежная позиция позволяет компании развивать новые направления без угрозы для финансовой стабильности. На этом фоне локально у нас положительный взгляд на акции Alibaba как на одну из основных ставок на развитие ИИ в Китае", - пишет аналитик "Финама" в обзоре. Прогнозная стоимость акций Group Holding (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, составляет 176,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку, это соответствует рейтингу "покупать" и "апсайду" 16,9% от текущего уровня, указывает Кауфман. Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, эмитент включает в себя облачный бизнес, ИИ-технологии, логистический бизнес и ряд инновационных инициатив. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
