X5 - одна из наиболее качественных дивидендных историй на рынке РФ - Совкомбанк

Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и считает компанию одной из наиболее качественных дивидендных историй на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитика Сергея Зорина.

"Результаты компании за 3К25 по МСФО и объявленные дивидендные рекомендации оказались выше нашего прогноза в связи с чем мы пересмотрели ожидания по инвестициям в 2025 году и далее, учли влияние роста ставки НДС на рентабельность, а также скорректировали ожидания по будущим дивидендам и финансовым показателям", - отмечает эксперт.

"Мы ожидаем, что капзатраты в 2025 году составят 5,2-5,4% от выручки вместо 5,5% озвученных ранее компанией. На 2026 год мы также пересмотрели прогноз капзатрат до 5% от выручки. Кроме того, с учетом повышения ставки НДС с 2026 года, мы умеренно скорректировали ожидания по рентабельности EBITDA в 2026 году с 6,2% до 5,9%, что обусловлено влиянием налога на потребителя. Считаем данную оценку консервативной", - пишет Зорин в обзоре.

Аналитик банка сохраняет позитивный взгляд на акции X5 и считает компанию одной из наиболее качественных дивидендных историй на рынке.

