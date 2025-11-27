.
27 ноября 2025 года 15:21
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Western Digital
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций Western Digital, прогнозная стоимость на горизонте года составляет $100 за штуку, что предполагает потенциал снижения 36% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции американского производителя жестких дисков Western Digital после сильного роста котировок вслед за превзошедшими наши ожидания финансовыми результатами последнего квартала. Вместе с тем корректируем целевую цену до $100, учитывая сильный импульс в спросе на жесткие диски для ЦОД на фоне бума искусственного интеллекта", - пишет эксперт. Риском рекомендации, по мнению Саенко, является продолжение роста выручки и подпитка оптимизма инвесторов громкими заявлениями как самой компании, так и представителей индустрии. Риск связан также и с тем, отмечает он, что эмитент может направить генерируемый денежный поток на выкуп собственных акций по повышенным ценам вместо укрепления рыночной позиции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
27 ноября 2025 года 19:31
Рынок акций РФ в четверг упал к 2620п по индексу МосБиржи из-за сомнений в скором украинском урегулировании
Москва. 27 ноября. Российский рынок акций в четверг ускорил снижение после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договоров - это дало понять, что скорого завершения процесса мирного урегулирования украинского конфликта ожидать не стоит; фактором поддержки в течение дня выступали свежие данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля завершил день откатом к 2620 пунктам. читать дальше
.27 ноября 2025 года 19:19
Рубль в четверг вырос, обновил максимум с середины октября в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 27 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября. читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:48
Национальная валюта может перейти к ослаблению на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Продажи иностранной валюты, вероятно, усилились со стороны экспортеров в последний день для таких сделок в режиме TOM (с поставкой рублей "завтра"), чтобы... читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:16
Покупка акций МКПАО "Озон" на текущих уровнях может быть интересной среднесрочной и долгосрочной инвестицией, в то время как в краткосрочном периоде бумаги могут сохранять повышенную волатильность, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены... читать дальше
.27 ноября 2025 года 17:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает акции Eli Lilly and Co. с прогнозной стоимостью на уровне $1150 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Диабет и ожирение сегодня имеют характер настоящей эпидемии. На рынке уже появились препараты,... читать дальше
.27 ноября 2025 года 17:24
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и считает компанию одной из наиболее качественных дивидендных историй на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитика Сергея Зорина. "Результаты компании за 3К25 по МСФО и объявленные дивидендные... читать дальше
.27 ноября 2025 года 16:55
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" до 45,1 рубля за штуку, рекомендация при этом дается "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Котировки бумаг эмитента опустились ниже 40 рублей на фоне затяжного спада мирового спроса на... читать дальше
.27 ноября 2025 года 16:27
"Цифра брокер" обновил состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями. Так, из консервативного портфеля (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле имеют наивысший кредитный рейтинг) аналитики убрали акции... читать дальше
.27 ноября 2025 года 15:59
"Финам" повысил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $36,2 за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Недавняя турбулентность технологического сектора США, связанная с сомнениями рынка в... читать дальше
.27 ноября 2025 года 15:25
Рубль днем повышается, обновил максимум с середины октября в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 27 ноября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в среду. Рубль подрастает благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках налогового периода ноября. читать дальше
.27 ноября 2025 года 14:52
Инвестиционной идеи в акциях ПАО "Диасофт" в настоящее время не видно, говорится в материале аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Фактические результаты эмитента за второй квартал 2025 финансового года по выручке, а также рентабельностям по EBITDAC и NIC оказались слабыми и... читать дальше
.27 ноября 2025 года 14:21
Предпосылки для продолжения плавного снижения ключевой ставки Банка России сохраняются, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "Базовый прогноз ЦБ по инфляции (6,5-7% до конца 2025 года) выполнен с опережением на месяц. При этом вероятность дальнейшего снижения уровня инфляции в декабре очень... читать дальше
.27 ноября 2025 года 13:54
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью 237 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Вышедшая отчетность Мосбиржи за III... читать дальше
.27 ноября 2025 года 13:27
ции ПАО "Озон Фармацевтика" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты положительно оценивают представленные финансовые результаты эмитента за девять месяцев 2025 финансового года, отмечая рост бизнеса и "гайденсы"... читать дальше
.27 ноября 2025 года 12:51
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи", сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент представил результаты за 3К25 по МСФО. Чистая прибыль достигла 17,25 млрд руб., увеличившись на 15% кв/кв и оказавшись на 9-13% выше прогнозов;... читать дальше
