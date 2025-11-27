Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи", сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент представил результаты за 3К25 по МСФО. Чистая прибыль достигла 17,25 млрд руб., увеличившись на 15% кв/кв и оказавшись на 9-13% выше прогнозов; совокупный доход с учетом переоценки финансовых активов составил 18,24 млрд руб., отмечает эксперт.

Основной причиной высокой прибыли стал рост комиссионных доходов до 19,4 млрд руб. (+9% кв/кв, +31% г/г), которые соответствуют ожиданиям на фоне сильной динамики объемов торгов, указывает Найденова.

Причины превышения прогнозов по показателю прибыли включают:

1) снижение операционных расходов на 1% г/г и на 7% кв/кв, что заметно лучше ожиданий, учитывая ориентир компании по их увеличению в 2025 году на 20-30%;

2) сохранение чистого процентного дохода на уровне 14 млрд руб., несмотря на снижение средней ставки RUONIA на 2,6 п.п. в квартальном выражении - до 18,1%;

3) восстановление резерва под ОКУ в объеме 1 млрд руб.

"Обращаем внимание, что перечисленные факторы не обязательно отличаются стабильностью проявления", - пишет аналитик инвестбанка в обзоре.

Основной причиной невысоких операционных расходов стало снижение расходов на персонал, в том числе из-за восстановления резерва по программе вознаграждения акциями в размере 1,2 млрд руб.

Вместе с тем расходы на рекламу и маркетинг выросли на 49% кв/кв и на 53% г/г - до рекордных 2,9 млрд руб.

Менеджмент эмитента в ходе конференц-звонка отметил, что в структуре ЧПД около 0,8 млрд руб. носило разовый характер, а примерно 0,6 млрд руб. было заработано за счет более эффективной структуры портфеля. При этом клиентские остатки стабилизировались: в 4К25 ожидаются на среднем уровне 1К25-2К25. Кроме того, отмечает Найденова, снижен ориентир по росту издержек до 10-15% при увеличении на 8% накопленным за 9М25 итогом.

"По нашим оценкам, акции торгуются с мультипликатором 7,0 Р/Е 2026П. Сохраняем позитивный взгляд на них", - говорится в материале эксперта.

