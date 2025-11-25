"Финам" понизил рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "держать"

"Финам" понизил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Прогнозная стоимость "обычки" при этом сохранена на уровне 627 рублей за штуку, "префов" - на уровне 606,3 рубля за штуку.

"С момента нашей идеи от 28 октября обыкновенные акции "Татнефти" выросли в цене на 18% менее чем за месяц и практически достигли цели. Положительная динамика в первую очередь была вызвана общим позитивом на российском рынке из-за возобновления переговоров по Украине, а также некоторой перепроданностью акций нефтяника ранее, - пишет эксперт инвесткомпании. - В то же время из-за негативной рыночной конъюнктуры и снизившейся нормы выплат форвардная дивидендная доходность у "Татнефти", по нашим расчетам, может быть скромной, что ограничивает дальнейший "апсайд".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.