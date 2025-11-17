.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
ЕК понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,8%
Экономика России увеличится на 0,8% в 2025 году и на 1,1% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущие прогнозы ЕК предполагали рост ВВП РФ на 1,7% и 1,2% соответственно. Кроме того, ЕК ожидает увеличения российской экономики в 2027...
 
За год крупнейшие турпроекты в РФ подорожали примерно на 20%
В России финансируется более полусотни крупных туристических проектов от 10 млрд руб. каждый. Их общая стоимость превышает 6,2 трлн руб., за последний год этот показатель увеличился примерно на 20%, или на 1 трлн руб., следует из открытых источников...
 
Разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 г.
На октябрь 2025 г. средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тыс. рублей для неработающих граждан и 22,4 тыс. - для трудоустроенных, следует из данных Соцфонда. В статистике учитываются фактически начисленные суммы: все поступления...
 
17 ноября 2025 года 15:53

Рубль к середине дня отыграл утренние потери благодаря стабилизации нефтяных цен

Москва. 17 ноября. Китайский юань практически не изменился на торгах Московской биржи днем в понедельник по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня; рубль отыграл утренние потери благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3805 руб., что всего на 0,5 копейки (или на 0,04%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 2,16 копейки ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,26%, до 81,22 руб./$1; вместе с тем контракт EURRUBF подешевел на 0,07%, до 94,22 руб./EUR1.

Цены на нефть выровнялись днем в понедельник после довольно активного снижения в начале торгов. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $64,43 за баррель, что на 4 цента выше закрытия пятницы. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к указанному времени на 0,08%, до $60,14 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 0,6%. Инвесторы пытаются оценить, как повлияют санкции против российских нефтяных компаний и украинские атаки по объектам энергетической инфраструктуры РФ на ситуацию с излишком топлива на мировом рынке, вызванным увеличением поставок ОПЕК+.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 417 единиц, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на три и составило 125 единиц.

Президент США Дональд Трамп готов поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. "Слышал об этом, и меня это устраивает", - сказал он журналистам. Трамп пояснил: "Они предлагают законопроект, в соответствии с которым любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет обложена очень жесткими санкциями". Президент, не вдаваясь в подробности, добавил: "Мы можем добавить к этому Иран".

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм, но не хочет устанавливать жесткие сроки. Законопроект в случае принятия позволит Трампу вводить пошлины до 500% на импорт в США из стран, покупающих российские энергоносители и не оказывающих активной поддержки Украине.

В Кремле намерены внимательно следить за ходом рассмотрения в США законопроекта по санкциям в отношении стран, ведущих бизнес с Россией, к его принятию отнеслись бы негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будем смотреть, как идет этот законопроект, и будем смотреть, о каких деталях там пойдет речь. Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", - сказал Песков журналистам, говоря о реакции Кремля на соответствующий законопроект.

Россия и США продолжают контакты по украинскому урегулированию, их основой продолжают оставаться понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

На вопрос, не отошли ли США от этих пониманий, представитель Кремля сказал: "Еще не было официального опровержения с американской стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют". "Было много комментариев, эти комментарии раздаются по мере развития ситуации, по мере проведения тех или иных переговоров, в том числе с европейцами, украинцами. Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему - это Анкоридж", - подчеркнул Ушаков.

Кроме того, помощник президента РФ заявил, что контакты на тему проведения саммита Россия - США в Будапеште продолжаются. "Контакты идут (...), лидеры разговаривали друг с другом 16 октября, договорились о встрече в Будапеште, но на какое-то время отложили. Но контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужна дипломатия, поэтому диалог президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина - необходимый инструмент. "Президента за общение с Путиным многие подвергают критике. Но для достижения мира необходимо с людьми разговаривать", - сказал он в интервью Fox News. По словам Вэнса, Трамп понимает дестабилизирующее влияние конфликтов и поэтому делает акцент на достижении мира.

Прогнозный диапазон для пары "доллар/рубль" на ближайшие дни составляет 80-82 руб./$1, для пары "евро/рубль" - 93-95 руб./EUR1, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. По мнению эксперта, в качестве позитивного фона вступают данные по недельной инфляции в РФ, которая показала замедление. Оптимизма российскому энергетическому рынку способен добавить рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре на 13%, по данным ежемесячного отчета ОПЕК. При этом не на стороне рубля снижение нефтяных цен на фоне прогнозов ОПЕК+ по увеличению добычи в 2026 году.

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "если на текущей неделе курс юаня так и не сдвинется в диапазон 11,5-12 руб. за юань, то шансы увидеть до конца осени более слабые уровни курса рубля существенно снизятся, так как последняя неделя ноября, весьма вероятно, будет отмечена ростом предложения валюты со стороны экспортеров перед ноябрьской уплатой налогов".

"Наряду с сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политикой фундаментальные факторы продолжают способствовать сохранению относительно крепкого курса нацвалюты. В то же время, наблюдавшийся в октябре рост спроса на иностранную валюту со стороны юридических и физических лиц, вероятно, продолжается. Пока его силы хватило только для закрепления котировок в верхней части текущего торгового диапазона (11,0-11,5 руб. за юань). Хватит ли его импульса для дальнейшего смещения курсовых котировок к более слабым уровням, пока не ясно", - отмечает Попов.

"Таким образом, на предстоящей неделе возможно, что стоимость юаня попытается протестировать отметку в 11,5 руб. и попробовать закрепиться в диапазоне 11,5-12,0 руб., но вероятность реализации сценария с сохранением курса рубля на более крепких уровнях до конца месяца стремительно растет", - полагает специалист ПСБ.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) слегка выросли в краткосрочном сегменте и немного снизились на сроках в 3 и 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 ноября выросла на 3 базисных пункта - до 16,49% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась по отношению к пятнице на 2 базисных пункта и 17 ноября составила 16,5% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 4 базисных пункта, составив в понедельник 17,27% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 8 базисных пунктов - до 19,08% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


17 ноября 2025 года 19:43
Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2510п по индексу МосБиржи, выстрелил ПИК после отказа от сплита
17 ноября 2025 года 19:43
Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2510п по индексу МосБиржи, выстрелил ПИК после отказа от сплита
Москва. 17 ноября. Российский рынок акций начал неделю со снижения на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков; фактором поддержки выступили позитивные данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, а также стабилизация нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $64 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2510 пунктов, при этом лучше рынка выглядели выстрелившие вверх акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+11,2%) на новостях об отказе компании от обратного сплита бумаг.
17 ноября 2025 года 19:36
Рубль практически не изменился по итогам торгов в понедельник благодаря стабилизации нефтяных цен
17 ноября 2025 года 19:36
Рубль практически не изменился по итогам торгов в понедельник благодаря стабилизации нефтяных цен
Москва. 17 ноября. Китайский юань практически не изменился на торгах Московской биржи в понедельник; рубль отыграл утренние потери благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен и вернулся к уровням закрытия пятницы.
17 ноября 2025 года 19:11
Акции Интер РАО остаются фаворитами в электроэнергетическом секторе - "Финам"
17 ноября 2025 года 19:11
Акции Интер РАО остаются фаворитами в электроэнергетическом секторе - "Финам"
Акции "Интер РАО" остаются фаворитами в электроэнергетическом секторе, отмечается в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". "Мы сохраняем нейтральный взгляд на перспективы российского электроэнергетического сектора на горизонте следующих 12 месяцев, - пишут эксперты. - Умеренные темпы...
17 ноября 2025 года 18:54
"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec до "покупать"
17 ноября 2025 года 18:54
"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 14,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Компания WuXi AppTec неплохо отчиталась за третий квартал - выручка и...
17 ноября 2025 года 18:42
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка
17 ноября 2025 года 18:42
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка на фоне опубликованных финрезультатов за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К25. Чистая прибыль в 3К25 составила 17,8 млрд руб. (без изменений г/г, 2,6х кв/кв), на 39%...
17 ноября 2025 года 18:28
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Селигдара
17 ноября 2025 года 18:28
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Селигдара
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 72,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар представил сильные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2025 года, - пишет эксперт. - Выручка и...
17 ноября 2025 года 18:16
Новый выпуск бондов Эталон-финанс может быть интересен при снижении купона вплоть до 19% - инвестбанк "Синара"
17 ноября 2025 года 18:16
Новый выпуск бондов Эталон-финанс может быть интересен при снижении купона вплоть до 19% - инвестбанк "Синара"
Новый выпуск 2-летних облигаций АО "Эталон-финанс" серии 002P-04 может быть интересен при снижении ставки фиксированного ежемесячного купона вплоть до 19%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". Компания "Эталон-финанс" назначила на 18 ноября сбор заявок на размещение 2-летних...
17 ноября 2025 года 18:01
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций HeadHunter
17 ноября 2025 года 18:01
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций HeadHunter
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитиков. "HeadHunter показал финансовые результаты за 3К25 выше ожиданий, - пишут эксперты. - Результаты компании показывают высокий уровень контроля над бизнесом и...
17 ноября 2025 года 17:39
Боковая динамика пары рубль/юань может сохраниться и на текущей неделе - "Эйлер"
17 ноября 2025 года 17:39
Боковая динамика пары рубль/юань может сохраниться и на текущей неделе - "Эйлер"
Боковая динамика пары рубль/юань может сохраниться и на текущей неделе, полагает эксперт аналитической компании "Эйлер" Марат Беришев. "На прошлой неделе валютная пара юань/рубль продолжила торговаться в боковом диапазоне, показав умеренный результат +0,5% н/н, - пишет аналитик в комментарии. -...
17 ноября 2025 года 16:57
Акции ТМК, Яндекса и Юнипро будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
17 ноября 2025 года 16:57
Акции ТМК, Яндекса и Юнипро будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "ТМК", "Яндекса" и "Юнипро" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ТМК" в рамках среднесрочного нисходящего тренда приблизились к сильному уровню поддержки в районе 100 руб., при этом накопив серьезную перепроданность, - отмечает эксперт. -...
17 ноября 2025 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Магнита с целью 2760 руб
17 ноября 2025 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Магнита с целью 2760 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Магнита" с целью 2760 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 2,8%, стоп-приказ: 2892 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в последней...
17 ноября 2025 года 16:08
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота
17 ноября 2025 года 16:08
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Совкомфлот", сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова. "Результаты эмитента за 3К25 оказались чуть хуже наших первоначальных оценок. На фоне все еще непростой ситуации считаем, что дивиденды по итогам 2025 года маловероятны. Однако с...
17 ноября 2025 года 15:45
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской биржи HKEx
17 ноября 2025 года 15:45
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской биржи HKEx
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с целевой ценой 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Наша оценка...
17 ноября 2025 года 15:26
"Эйлер" понизил прогнозную цену акций HeadHunter до 5400 руб
17 ноября 2025 года 15:26
"Эйлер" понизил прогнозную цену акций HeadHunter до 5400 руб
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) до 5400 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 95% от текущего уровня, сообщается в материале экспертов. Эмитент представил слабые результаты за третий квартал текущего...
17 ноября 2025 года 15:05
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций X5 до 4286,95 руб
17 ноября 2025 года 15:05
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций X5 до 4286,95 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3888,95 рубля до 4286,95 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Совет директоров эмитента рекомендовал утвердить дивиденды за 9М25 в размере 368 руб. на...
