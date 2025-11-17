"Т-Инвестиции" пока нейтрально оценивают акции Совкомфлота

"Т-Инвестиции" в настоящее время нейтрально оценивают перспективы цены акций "Совкомфлота", при этом в случае геополитического потепления бумаги могут показать одну из самых сильных динамик, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

Компания опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2025 года.

"Операционная ситуация остается сложной. Санкционное давление не дает восстановить загрузку флота, а мировые ставки фрахта в третьем квартале незначительно снизились квартал к кварталу. Все это привело к падению выручки. Считаем, что дивиденды по итогам года маловероятны, - пишет эксперт. - В сложившейся ситуации нейтрально смотрим на акции "Совкомфлота". Однако отмечаем, что в случае геополитического потепления бумаги могут показать одну из самых сильных динамик".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.