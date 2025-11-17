"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК против ММК"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК/Шорт в акциях "ММК", открытую 16 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 12% за три месяца, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Идея за месяц показала спред в 3,1% (или 2,1% с учетом стоимости фондирования). Продолжающийся кризис на внутреннем рынке РФ сократил стальные премии к импорту до 7%, при этом экспортные цены с момента открытия идеи подорожали до $403 за тонну (+1%). Мы ожидаем увидеть совокупный спред еще порядка 9% за два месяца", - указывают эксперты.

