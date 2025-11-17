Акции HeadHunter привлекательны для долгосрочных покупок - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) привлекательны на долгосрочную перспективу, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года - слабые, но чуть выше консенсуса, констатируют эксперты.

Компания cнизила прогноз по росту выручки на 2025 год с ранее озвученных 8-12% до 3%. Корректировка вверх прогноза по рентабельности скорр. EBITDA c "выше 50%" до "выше 52%" не может скрасить картину, отмечают аналитики в комментарии. В ближайшие месяцы спрос на рекрутинговые услуги скорее останется слабым, а ускорение роста "Хэдхантера", вероятно, стоит ждать не ранее середины 2026 года, полагают они.

"HeadHunter продолжает показывать высокую эффективность бизнеса и генерировать хороший денежный поток. Это создает базу для будущих выплат акционерам. Ожидаемая нами дивдоходность в следующие двенадцать месяцев - 15%. Долгосрочно привлекательно, но без катализаторов в ближайшие месяцы", - пишут эксперты в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.