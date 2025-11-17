Диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока сохраняет актуальность - банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон 11,3-11,5 рубля за юань пока сохраняет актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Российская валюта в целом не показывает ярко выраженную динамику, рынок пребывает в ожидании значимых драйверов, отмечают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent могут завершить текущую неделю вблизи уровня в $64 за баррель, но в моменте на рынке сырья может вновь быть повышенная волатильность, указывают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.