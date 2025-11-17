Бумаги МТС привлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ПАО "МТС" в настоящее время привлекательны для покупок, учитывая высокую потенциальную дивидендную доходность и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты позитивно оценивают финансовый отчет эмитента за 3К и 9М25, темпы роста выручки и рентабельность чистой прибыли компании превысили ожидания.

Менеджмент МТС подтвердил намерение придерживаться действующей дивидендной политики. Таким образом, аналитики сервиса ожидают, что в 2026 году компания выплатит дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на одну акцию.

Дополнительными позитивными факторами для долгосрочных инвесторов могут стать возможные IPO дочерних компаний ("Юрент" и рекламный бизнес) и потенциальная продажа башенного бизнеса компании в будущем, указывают эксперты "Газпромбанк Инвестиций" в обзоре.

Учитывая высокую потенциальную дивидендную доходность (около 17% к текущей цене) и ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, аналитики сервиса считают бумаги МТС привлекательными для инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.