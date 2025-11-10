"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Ozon

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Ozon с целевой ценой 6300 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 52% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

Совет директоров Ozon рекомендовал промежуточные дивиденды за 2025 год в размере 143,55 руб. на акцию.

"Пока неясно, будет ли компания платить дивиденд по итогам 2025 года, или стоит рассматривать данную выплату как спецдивиденд после переезда в российскую юрисдикцию, - пишет аналитик Андрей Шаров. - Ожидаем, что компания станет безубыточной только в 2026 году. У нас "позитивный" взгляд на акции Ozon. Ждем продолжения роста оборота выше рынка при улучшении рентабельности в 2025 году. Акции торгуются по 5,1x EV/EBITDA, на базе нашего прогноза EBITDA на год вперед, что привлекательно для компании только в последние годы вышедшей на положительную EBITDA".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.