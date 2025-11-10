Изменения курса рубля утром незначительные, поддержку нацвалюте оказывает растущая нефть

Москва. 10 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник. Изменения курса рубля на биржевых торгах в начале недели в целом незначительные, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,323 руб. (+0,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,31 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник благодаря надеждам на завершение американского шатдауна, продолжающегося уже 40-й день. Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $64,21 за баррель, что на 0,91% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,39%, до $63,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1%, до $60,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,54%, до $59,75 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку 7 ноября оказали ожидания, что США будут наращивать давление на энергетический сектор РФ. Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов попавшего в санкционный список "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать швейцарской компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится. Однако позднее стало известно, что Вашингтон согласился вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток". Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По данным Росстата, опубликованным в пятницу вечером, рост потребительских цен в РФ с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября). Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 14 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить украинский конфликт. При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем". По словам Трампа, в случае согласования его встречи с президентом РФ он хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье повторил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально в том случае, если Вашингтон действительно проведет ядерные испытания. "Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать. Но если это сделает другая сторона, то мы должны будем это сделать с точки зрения паритета", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Комментируя заявление президента США Трампа о якобы уже ведущихся испытаниях, представитель Кремля подчеркнул: "Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия".

По мнению управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочной перспективе, скорее всего, сохранится. В первой половине текущей недели стоимость юаня может закрепиться в верхней части текущего торгового диапазона - в районе 11,0-11,5 рубля".

"Новости пока идут разнонаправленные: с одной стороны, в последний месяц существенно выросла активность экспорта отечественной сельхозпродукции, но, с другой стороны, продолжают поступать негативные новости по энергетическому экспорту. Сезонно на внутреннем валютном рынке сейчас должны преобладать импортеры, формирующие спрос на иностранную валюту. Кроме того, в текущем месяце Банк России продолжит сужать объем чистых продаж валюты на рынке. Таким образом, на предстоящей недели есть значимая вероятность, что пара "юань/рубль" попытается протестировать отметку 11,5 рубля и может попробовать закрепиться в диапазоне 11,5-12 рублей", - считает Попов.