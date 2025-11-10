Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2600 пунктов в понедельник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2600 пунктов в понедельник, полагают аналитики "Алор Брокер".

"В понедельник рынок акций открылся ростом, и в районе 9:00 Индекс Мосбиржи торговался около 2590 пунктов, - отмечают эксперты в комментарии. - Никаких новых драйверов роста нет. Однако сложилось мнение, что рынок достиг дна, от которого начался разворот. Стоит также отметить, что ноябрь - один из самых благоприятных месяцев для инвесторов - в конце осени акции в большинстве случаев растут".

Аналитики не исключают, что индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2600 пунктов, что заложит техническую основу для дальнейшего подъема. По их мнению, сейчас основное "топливо" для движения вверх - это закрытие шортов.

"Отскок от годовых минимумов наблюдался на очень маленьких объемах торгов, а это говорит о том, что далеко не все короткие позиции ликвидированы", - подчеркивают стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.