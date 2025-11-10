Юань может протестировать уровень в 11,5 руб. на текущей неделе - ПСБ

Юань может протестировать уровень в 11,5 руб. на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"На минувшей короткой неделе стоимость иностранной валюты практически полностью отыграла все утраченные в начале месяца позиции, - отмечает эксперт в комментарии. - В таких условиях, если активность экспортеров на рынке не вырастет, тренд к поступательному ослаблению рубля на этой неделе может продолжиться. Сезонно на внутреннем валютном рынке сейчас должны преобладать импортеры, формирующие спрос на иностранную валюту. Кроме того, в текущем месяце Банк России продолжит сокращать объем чистых продаж валюты на рынке".

Таким образом, на предстоящей неделе, по мнению Попова, есть значимая вероятность того, что пара юань/рубль попытается протестировать уровень в 11,5 рубля и попробует закрепиться в диапазоне 11,5-12 рублей, который остается прогнозным ориентиром на конец осени.

"Прогноз стоимости юаня на конец текущего года на уровне 12-12,2 рублей остается актуальным, - указывает аналитик банка. - Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочное перспективе, скорее всего, сохранится. В первой половине текущей недели ждем закрепления стоимости юаня в верхней части текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей".

