Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 10 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным Росстата, опубликованным в пятницу вечером, рост потребительских цен в РФ с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября). Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 14 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить украинский конфликт. При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем". По словам Трампа, в случае согласования его встречи с президентом РФ он хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье повторил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально в том случае, если Вашингтон действительно проведет ядерные испытания. "Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать. Но если это сделает другая сторона, то мы должны будем это сделать с точки зрения паритета", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Комментируя заявление президента США Трампа о якобы уже ведущихся испытаниях, представитель Кремля подчеркнул: "Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Три основных индекса Уолл-стрит оставались в минусе значительную часть сессии на опасениях того, что рынок может перейти к понижательной коррекции после сильного роста на оптимизме, связанном с развитием технологий искусственного интеллекта. Между тем сообщения о прогрессе в переговорах между представителями Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США относительно урегулирования разногласий по вопросу финансирования федеральных ведомств позитивно повлияли на динамику торгов, что позволило индексам S&P 500 и Dow Jones восстановить утраченные позиции и завершить сессию ростом. Достижение сторонами соглашения позволит положить конец шатдауну, который стал рекордным по длительности.

Из-за приостановки работы федеральных ведомств в США не публикуется регулярная статистическая отчетность, что затрудняет оценку общего состояния американской экономики. На этом фоне особую значимость приобрели данные, предоставляемые частными компаниями. Как показали опубликованные в пятницу предварительные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в ноябре опустился до минимальных с июня 2022 года 50,3 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее. За всю историю подсчетов хуже показатель был только в июне 2022 года. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 53,2 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют позитивную динамику в первые торги на этой неделе. Японский Nikkei 225 к 8:34 МСК увеличился на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в октябре увеличились на 0,2% в годовом выражении, сообщило статуправление. Аналитики в среднем прогнозировали нулевое изменение. Цены производителей (индекс PPI) уменьшились на 2,1%. Падение было зафиксировано по итогам 37-го месяца подряд, однако его темпы были минимальными с августа 2024 года. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК подскочил на 3,4%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,75%.

Мировые цены на нефть также повышаются в понедельник благодаря надеждам на завершение американского шатдауна, продолжающегося уже 40-й день. Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Для одобрения требовалось 60 голосов законодателей, и она была поддержана, в том числе восемью демократами. Сенату предстоит одобрить законопроект, ранее принятый Палатой представителей, но с учетом согласованных изменений. После этого он вновь будет отправлен на рассмотрение нижней палаты Конгресса США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:35 мск составила $64,21 за баррель, что на 0,91% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,39%, до $63,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1%, до $60,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,54%, до $59,75 за баррель.

Поддержку рынку в пятницу оказали ожидания, что США будут наращивать давление на энергетический сектор РФ. Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов попавшего в санкционный список "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать швейцарской компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Однако позднее стало известно, что Вашингтон согласился вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток". Об это сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,854 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,72 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 ноября снизился всего на 0,01% и составил 117,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1181,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,58%), "РЖД-001P-03R" (+0,48%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,92%), "РЖД-001P-04R" (-0,74%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,59%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 12 ноября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-14 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, + спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) 13 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии П02-02 объемом 7 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Ориентир премии - не выше 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Московская биржа в феврале 2023 года зарегистрировала программу облигаций компании серии П02-БО объемом 100 млрд рублей. В сентябре 2024 года "Трансконтейнер" разместил в рамках данной программы флоатер на 27 млрд рублей - это единственный выпуск облигаций эмитента в обращении.

АО "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205) (ПКТ) 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-01 планируемым объемом 7,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны, ориентир доходности будет определен ближе к дате размещения. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "СФО ГПБ-СПК" с 15:00 мск 7 ноября и до 16:00 мск 19 ноября проведет сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов Газпромбанка (MOEX: GZPR), серии А2 объемом 7 млрд рублей. Предельная дата погашения - 26 ноября 2033 года, прогнозируемый срок погашения с учетом амортизации - около 1,8 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность на прогнозируемом сроке погашения в размере 17,8% годовых. Купоны будут выплачиваться 26 числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года. Техразмещение выпуска запланировано на 21 ноября. Одновременно с выпуском серии А2 будет размещаться выпуск серии Б2 на 1,75 млрд рублей в пользу Газпромбанка.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) увеличило объем программы облигаций серии 001P с 20 млрд рублей до 50 млрд рублей. Соответствующие изменения зарегистрировала Московская биржа. Также добавлена возможность размещения в рамках программы облигаций, предусматривающих получение дополнительного дохода или дисконта. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет (с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента) по открытой подписке.

ООО "Аренза-про" выкупило по оферте 67 тыс. 244 облигации серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 22,415% займа. Пятилетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в ноябре 2023 года по ставке ежемесячных купонов 15,5% годовых до оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в ноябре 2026 года компания установила в размере 20% годовых.

Девелопер ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" допустил технический дефолт при выплате 3-го купона облигаций серии 002Р-04 на сумму 132,5 млн рублей, исполнив обязательства на следующий день. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине обработки банком эмитента платежа по выплате купонного дохода, который был совершен эмитентом в дату исполнения обязательства по выплате (6 ноября), но денежные средства поступили на счет депозитария на следующий банковский день (7 ноября)", - отмечается в сообщении компании. Реестр держателей облигаций для выплаты купона будет зафиксирован 10 ноября. Трехлетний выпуск облигаций на 7,5 млрд рублей был размещен в августе текущего года по ставке фиксированных ежемесячных купонов 21,5% годовых.