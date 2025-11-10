.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Штрафы за преступления в сфере экономики собираются повысить в 1,5-2 раза
Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК),...
 
Инвестиции в регионах возьмут под контроль
В РФ хотят расширить регулирование инвестиционной деятельности в регионах. В частности, предлагается установить мониторинг за тем, как местные власти работают над инвестиционным климатом. Об этом "Известиям" рассказали источники, знакомые с...
 
В РФ могут запретить ставки за счет кредитных и корпоративных средств
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября рассмотрела поправки в законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно предложенным изменениям, для...
 
10 ноября 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 10 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным Росстата, опубликованным в пятницу вечером, рост потребительских цен в РФ с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября). Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 14 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить украинский конфликт. При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем". По словам Трампа, в случае согласования его встречи с президентом РФ он хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье повторил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально в том случае, если Вашингтон действительно проведет ядерные испытания. "Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать. Но если это сделает другая сторона, то мы должны будем это сделать с точки зрения паритета", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Комментируя заявление президента США Трампа о якобы уже ведущихся испытаниях, представитель Кремля подчеркнул: "Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Три основных индекса Уолл-стрит оставались в минусе значительную часть сессии на опасениях того, что рынок может перейти к понижательной коррекции после сильного роста на оптимизме, связанном с развитием технологий искусственного интеллекта. Между тем сообщения о прогрессе в переговорах между представителями Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США относительно урегулирования разногласий по вопросу финансирования федеральных ведомств позитивно повлияли на динамику торгов, что позволило индексам S&P 500 и Dow Jones восстановить утраченные позиции и завершить сессию ростом. Достижение сторонами соглашения позволит положить конец шатдауну, который стал рекордным по длительности.

Из-за приостановки работы федеральных ведомств в США не публикуется регулярная статистическая отчетность, что затрудняет оценку общего состояния американской экономики. На этом фоне особую значимость приобрели данные, предоставляемые частными компаниями. Как показали опубликованные в пятницу предварительные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в ноябре опустился до минимальных с июня 2022 года 50,3 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее. За всю историю подсчетов хуже показатель был только в июне 2022 года. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 53,2 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют позитивную динамику в первые торги на этой неделе. Японский Nikkei 225 к 8:34 МСК увеличился на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в октябре увеличились на 0,2% в годовом выражении, сообщило статуправление. Аналитики в среднем прогнозировали нулевое изменение. Цены производителей (индекс PPI) уменьшились на 2,1%. Падение было зафиксировано по итогам 37-го месяца подряд, однако его темпы были минимальными с августа 2024 года. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК подскочил на 3,4%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,75%.

Мировые цены на нефть также повышаются в понедельник благодаря надеждам на завершение американского шатдауна, продолжающегося уже 40-й день. Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Для одобрения требовалось 60 голосов законодателей, и она была поддержана, в том числе восемью демократами. Сенату предстоит одобрить законопроект, ранее принятый Палатой представителей, но с учетом согласованных изменений. После этого он вновь будет отправлен на рассмотрение нижней палаты Конгресса США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:35 мск составила $64,21 за баррель, что на 0,91% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,39%, до $63,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1%, до $60,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,54%, до $59,75 за баррель.

Поддержку рынку в пятницу оказали ожидания, что США будут наращивать давление на энергетический сектор РФ. Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов попавшего в санкционный список "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать швейцарской компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Однако позднее стало известно, что Вашингтон согласился вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток". Об это сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,854 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,72 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 ноября снизился всего на 0,01% и составил 117,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1181,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,58%), "РЖД-001P-03R" (+0,48%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,92%), "РЖД-001P-04R" (-0,74%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,59%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 12 ноября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-14 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, + спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) 13 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии П02-02 объемом 7 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Ориентир премии - не выше 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Московская биржа в феврале 2023 года зарегистрировала программу облигаций компании серии П02-БО объемом 100 млрд рублей. В сентябре 2024 года "Трансконтейнер" разместил в рамках данной программы флоатер на 27 млрд рублей - это единственный выпуск облигаций эмитента в обращении.

АО "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205) (ПКТ) 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-01 планируемым объемом 7,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны, ориентир доходности будет определен ближе к дате размещения. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "СФО ГПБ-СПК" с 15:00 мск 7 ноября и до 16:00 мск 19 ноября проведет сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов Газпромбанка (MOEX: GZPR), серии А2 объемом 7 млрд рублей. Предельная дата погашения - 26 ноября 2033 года, прогнозируемый срок погашения с учетом амортизации - около 1,8 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность на прогнозируемом сроке погашения в размере 17,8% годовых. Купоны будут выплачиваться 26 числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года. Техразмещение выпуска запланировано на 21 ноября. Одновременно с выпуском серии А2 будет размещаться выпуск серии Б2 на 1,75 млрд рублей в пользу Газпромбанка.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) увеличило объем программы облигаций серии 001P с 20 млрд рублей до 50 млрд рублей. Соответствующие изменения зарегистрировала Московская биржа. Также добавлена возможность размещения в рамках программы облигаций, предусматривающих получение дополнительного дохода или дисконта. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет (с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента) по открытой подписке.

ООО "Аренза-про" выкупило по оферте 67 тыс. 244 облигации серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 22,415% займа. Пятилетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в ноябре 2023 года по ставке ежемесячных купонов 15,5% годовых до оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в ноябре 2026 года компания установила в размере 20% годовых.

Девелопер ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" допустил технический дефолт при выплате 3-го купона облигаций серии 002Р-04 на сумму 132,5 млн рублей, исполнив обязательства на следующий день. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине обработки банком эмитента платежа по выплате купонного дохода, который был совершен эмитентом в дату исполнения обязательства по выплате (6 ноября), но денежные средства поступили на счет депозитария на следующий банковский день (7 ноября)", - отмечается в сообщении компании. Реестр держателей облигаций для выплаты купона будет зафиксирован 10 ноября. Трехлетний выпуск облигаций на 7,5 млрд рублей был размещен в августе текущего года по ставке фиксированных ежемесячных купонов 21,5% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 ноября 2025 года 13:01
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie до $261,5
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie с $224,2 до $261,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 19,3% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показали рост на...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 12:29
Прогнозная цена акций Группы Позитив - 2124 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Позитив" на горизонте года составляет 2124 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Выручка отстала от отгрузок из-за временного лага в признании...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 12:10
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары юань/рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие новых драйверов котировки нефти марки Brent вряд ли значимо покинут во вторник коридор...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:48
Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки - ПСБ
Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. За первую неделю ноября рост потребительских цен замедлился (до 0,11% с 0,16%) и был минимальным с середины сентября, констатируют эксперты. Годовой уровень инфляции...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:28
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ПАО "Группа Позитив", бумага, возможно, переоценена на текущих уровнях, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал результаты за III квартал, которые мы характеризуем скорее как относительно слабые....    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:09
Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября - 11,5-12 руб./юань - ПСБ
Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября составляет 11,5-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "В понедельник на валютном рынке рубль продемонстрировал умеренное ослабление, - указывает эксперт. - Во...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:51
Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется - БКС Экспресс
Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индекс Мосбиржи споткнулся на 2600 пунктах, так и не пройдя скопление важных сопротивлений, - отмечает эксперт. - Технически пока ничего страшного -...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:36
Рубль умеренно снизился по отношению к юаню утром во вторник вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 11 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет на биржевых торгах вслед за снижающимися ценами на нефть.    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Озона
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с целевой ценой 6822 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 3К25, - отмечает эксперт. - Компании удалось значительно...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:14
Диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2500-2600п - ПСБ
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника являются 2500-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем дальнейшие попытки тестирования локальной поддержки на уровне 2560 пунктов в отсутствие факторов,...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:53
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:52
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118п до заседания ЦБ РФ в декабре - ПСБ
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118 пунктов до объявления итогов декабрьского заседания Банка России по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Реакция котировок ОФЗ на замедление недельной инфляции была...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:31
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций Роснефти
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций "Роснефти", прогнозная стоимость бумаг составляет 481,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. 17 ноября совет директоров эмитента обсудит рекомендацию...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:16
Цена акций Озона обладает большим потенциалом роста - "ВТБ Моя Аналитика"
Котировки акций МКПАО "Озон" обладают большим потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал текущего года, констатируют...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:12
Цены на нефть опускаются
Рынок акций США вырос по итогам торгов понедельника на фоне надежд на окончание шатдауна. Рынки акций стран АТР торгуются в минусе во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром, Brent торгуется около $63,9 за баррель.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.