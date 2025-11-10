Восстановление котировок ОФЗ в начале текущей недели продолжится - ПСБ

Пятничные данные по инфляции позволят продолжить восстановление котировок ОФЗ в начале этой недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"В течение прошедшей короткой рабочей недели индекс RGBI проторговывал уровень 116 пунктов, формируя базу для продолжения роста, - отмечает эксперт в комментарии. - Пятничные данные по недельной инфляции, на наш взгляд, станут триггером для продолжения восстановления котировок ОФЗ в начале этой недели. Так, по оперативным данным годовая инфляция в РФ на 5 ноября достаточно резко замедлилась - до 7,9% с 8,1% на 27 октября. В совокупности с резюме к октябрьскому заседанию Банка России, которое было опубликовано на прошлой неделе, вышедшая статистика по инфляции подкрепляет наши ожидания относительно дальнейшего плавного снижения ключевой ставки в декабре (на 50 б.п.)".

При условии сохранения status quo в геополитике Грицкевич сохраняет ожидания по выходу индекса RGBI в диапазон 118-120 пунктов к концу текущего года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.