Технический ориентир для индекса Мосбиржи на ноябрь - 2650п - "БКС МИ"

Техническим ориентиром для индекса Мосбиржи на ноябрь выступает отметка 2650 пунктов, говорится в комментарии эксперта "БКС Мир Инвестиций" Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи восстанавливается - в конце октября на рынке было годовое дно у 2430 пунктов, а в начале ноября бенчмарк уже под 2580 пунктов, +6% от минимума, - констатирует эксперт. - Пока это лишь восстановление рынка после обвала, вызванного геополитической и монетарной неопределенностью, новыми санкциями. На внешнем контуре затишье, инфляция затухает, первый шок после рестрикций против нефтянки прошел - вот и поводы для отскока".

С технической точки зрения индекс Мосбиржи, по мнению Зельцера, на подъеме возвращается к важному уровню 2580 пунктов, ранее здесь проходила линия многолетней поддержки, а теперь уже сильное сопротивление.

"Кто-то попытается зафиксировать спекулятивную прибыль, и это приведет к замедлению, но если все-таки удастся пробиться выше динамического уровня, то откроется пространство для оперативного маневра выше 2600п, а там и досанкционный гэп будет недалеко - над 2650п, - прогнозирует аналитик. - После заминки на сопротивлении склоняемся именно к такому позитивному исходу. Это и есть технический ориентир на ноябрь".

