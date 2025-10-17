.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ФосАгро и Акрон - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения - Freedom Finance Global
.
17 октября 2025 года 17:02
ФосАгро и Акрон - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения - Freedom Finance Global
"ФосАгро" и "Акрон" - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Правительство РФ приняло решение корректировать и продлить экспортные квоты на минеральные удобрения на период с 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 года, объемом порядка 18,7 млн тонн (в том числе свыше 10,6 млн тонн азотных и около 8 млн тонн сложных) с распределением квот между участниками внешнеэкономической деятельности и исключением транзита и гуманитарных поставок. "Среди публичных игроков на российском фондовом рынке "ФосАгро" и "Акрон" попадают в категорию основных бенефициаров данного решения, - отмечает Чернов. - "ФосАгро", согласно отчету за первое полугодие 2025, показала выручку в 298,6 млрд рублей (+23,6 % г/г), EBITDA составила 94,6 млрд рублей (+26,8 %), скорректированная EBITDA - 115,3 млрд (+50 %), свободный денежный поток вырос более чем в 2 раза до 56,5 млрд, а соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось до 1,25?. У "Акрона" за первое полугодие выручка выросла на 30% г/г, до 124,2 млрд рублей, EBITDA составила 52,5 млрд рублей (+68% г/г) и чистая прибыль достигла 30,2 млрд (+62% г/г), при снижении долговой нагрузки до коэффициента 1,27? чистого долга к LTM EBITDA". С учетом этих показателей, у "ФосАгро", по оценке эксперта, усиленные темпы роста, высокая рентабельность и свободный денежный поток дают основания ожидать рост выручки примерно на 18-25 % по итогам 2025 года, удержание EBITDA-маржи в диапазоне 30-32% и рост чистой прибыли на 25-35%. "У "Акрона", с его агрессивным ростом по итогам первого полугодия и укреплением операционных показателей, можно прогнозировать рост выручки на 20-28 %, маржу EBITDA 22-26% и рост чистой прибыли на 30-45 %, при условии, что квоты и экспортная конъюнктура будут благоприятствовать", - полагает Чернов. По итогам девяти месяцев 2025 года компании уже заложили основу для сильных годовых результатов по МСФО, так как совсем недавно опубликовали сильные операционные результаты за этот период времени, указывает аналитик. "ФосАгро" удерживает двузначный рост продаж при стабилизации цен на фосфаты и снижении затрат на газ, что позволяет ожидать EBITDA за 9 месяцев на уровне 140-150 млрд рублей, с чистой прибылью около 75-80 млрд. "У "Акрона" сохраняется эффект низкой базы 2024 года и рост экспорта карбамида и аммиака, - подчеркивает эксперт. - По моим оценкам, EBITDA за 9 месяцев может составить 80-85 млрд рублей, чистая прибыль - 45-50 млрд, что выше прошлого года почти вдвое. Это создает задел для пересмотра годовых прогнозов и поддерживает интерес инвесторов к бумагам обоих эмитентов". С точки зрения технического анализа котировки акций "ФосАгро" продолжают формировать восходящий канал, усиленный фундаментал усиливает потенциал роста до зоны 8200-8500 руб., указывает Чернов Для котировок ценных бумаг "Акрона" закрепление выше 17000 сохраняет восходящий тренд, цель - 19500-20500 рублей. "Таким образом, конечные цели на горизонте инвестирования в 12 месяцев по бумагам "ФосАгро" 8500 рублей за акцию, "Акрона" - 20000 рублей", - делает вывод стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО/АКРОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
17 октября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне геополитической напряженности, ожиданий новых антироссийских санкций ЕС и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. В конце недели рынок совершил коррекционный отскок на итогах телефонных переговоров президентов США и России, давших надежду на прогресс в урегулировании военного конфликта на Украине. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2720п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом на геополитическом оптимизме
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:30
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, не отреагировав на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом к вечеру пятницы рубль растерял весь рост начала недели, вернувшись к отметкам недельной давности. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В пятницу, 17 октября, российский фондовый рынок весь день не уставал расти. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на... читать дальше
.17 октября 2025 года 18:41
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850п на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850 пунктов на следующей неделе при отсутствии негатива, полагают аналитики банка ПСБ. "В первой половине текущей недели на рынке преобладали продажи, что способствовало снижению индекса МосБиржи, который отступил к минимуму... читать дальше
.17 октября 2025 года 18:02
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российская валюта смогла продемонстрировать уверенный рост, пара рубль/юань отступила к поддержке на уровне 11 рублей, - отмечают эксперты в комментарии. - Рост... читать дальше
.17 октября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1 квартала 2026 года на уровне $3900 за тройскую унцию, говорится в комментарии старшего аналитика Александра Потехина. "С начала сентября цена золота прибавляет в среднем около 3% в неделю, - констатирует эксперт. - Это высокие темпы... читать дальше
.17 октября 2025 года 16:34
Котировки серебра могут выйти в район $59-60 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Серебро продолжило восходящую динамику и переписало исторические максимумы в районе $54 за унцию, - отмечают эксперты в комментарии. - Покупки поддерживают следующие факторы:... читать дальше
.17 октября 2025 года 16:03
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам - "Цифра брокер"
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Российские банки в сентябре показали сильный рост прибыли - чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза по сравнению с августом, достигнув 367... читать дальше
.17 октября 2025 года 15:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank с целевой ценой 13,45 юаня (CNY) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16,6% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом... читать дальше
.17 октября 2025 года 15:21
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно растет, восстанавливает позиции на Московской бирже днем в пятницу. Рубль активно дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, не реагируя при этом на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. читать дальше
.17 октября 2025 года 14:49
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610 пунктов в пятницу, баланс рисков оценивается как негативный, при этом инвесторам стоит приготовится к высокой волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Технически S&P 500 отскочил вниз от 6700... читать дальше
.17 октября 2025 года 14:16
Котировки золота могут подняться к уровню $4500 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ. "Цена на золото в последние недели продолжала обновлять исторические максимумы, выйдя в район $4300 за унцию. Поддержку металлу оказали затягивающийся "шатдаун" в США... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:49
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет очень позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), прогнозная стоимость на горизонте года составляет 4481 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за третий квартал текущего... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,33%, стоп-приказ: 1200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.