Рынок акций РФ в пятницу растерял недельный прирост по индексу МосБиржи и закрыл неделю в "минусе"

Москва. 10 октября. Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $63,2 за баррель); индекс МосБиржи упал ниже 2590 пунктов, растеряв весь недельный коррекционный прирост, подогретый ранее заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,2%, до 433,4 рубля).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2588,56 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1004,38 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 октября, составил 81,1898 руб. (-22,05 копейки).

По итогам недели индекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС подрос на 0,3% на фоне снижения курса доллара от ЦБ РФ на 0,71 рубля.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) выявила несоответствие обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" требованиям к корпоративному управлению для бумаг, включенных в первый уровень листинга. Согласно сообщению биржи, нарушения касаются дивидендной политики, эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия. В среду стало известно, что совет директоров "ПИКа" принял решение отменить дивидендную политику.

Подешевели в пятницу также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), МКБ (MOEX: CBOM) (-2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-2,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Московской биржи" (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,3% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине. "Мы добьемся этого. Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал Трамп журналистам в четверг на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

Также Трамп заявил, что не исключает введения санкций в отношении России. "Да, может быть, я это сделаю", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Вашингтон принимать такие меры. При этом Трамп не уточнил, какие именно санкции был бы готов рассматривать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу, поскольку Украина не отвечает на сделанные предложения, однако импульс Анкориджа двигаться в сторону мира жив.

По словам Пескова, Киев не отвечает на проект документа, который был передан, не отвечает на российское предложение по созданию трех рабочих групп, все это необходимо сделать в качестве "домашней работы" до встречи в верхах.

Киевский режим всячески подвигается на такую позицию европейцами, которые заняли такую труднообъяснимую оголтелую позицию, на фоне этого - милитаристскую, пояснил Песков. Он также отметил, что "киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них".

Россия остается в рамках договоренностей по урегулированию на Украине, достигнутых в ходе саммита на Аляске, заявил президент РФ в пятницу на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

Также Путин заявил, что ответом на возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk станет укрепление ПВО России. "Наш ответ - это укрепление системы ПВО Российской Федерации", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли ответ России на возможные поставки США ракет Tomahawk Киеву.

Кроме того, Путин заявил, что в мире идет определённая гонка вооружений. "На самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет", - сказал Путин журналистам в Таджикистане, отвечая на вопрос о возможности новой ядерной гонки между Москвой и Вашингтоном.

В случае проведения некоторыми странами испытаний ядерного оружия Россия сделает то же самое, заявил Путин.

Тем временем официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что пока еще рано называть срок, когда ЕК представит предложение о повышении таможенных пошлин на российскую нефть. "Работа над этим предложением идет, но пока нет точного срока, чтобы его назвать", - ответила пресс-секретарь на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе в четверг.

Инициатива повышения пошлин на российскую нефть была объявлена в сентябре председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН после встречи с президентом США Трампом.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс Мосбиржи на неделе переписал годовой минимум без очевидных новостных поводов, при этом увеличилась волатильность колебаний. Влияние на настроения инвесторов по-прежнему оказывала геополитическая напряженность (в первую очередь перспективы нормализации отношений между Россией и США и подготовка странами ЕС 19-го санкционного пакета), а также вероятность сохранения Банком России ставки 17% по меньшей мере до конца года. Дополнительный эффект на движения рынка оказывал большой объем маржинальных позиций.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, к набору внешнего и внутреннего негатива добавился фактор пятницы, особенно актуальный в период повышенной геополитической неопределенности, в итоге индекс МосБиржи не удержался выше 2600 пунктов.

На внешних рынках, помимо геополитики, в фокусе внимания остается ситуация с шатдауном правительства США. В Китае приближается важное события - 20-23 октября пройдет IV пленум ЦК Компартии. При этом вероятность встречи президентов США и КНР на саммите АСЕАН в конце месяца стала ниже после новых комментариев Трампа. В понедельник тон общерыночным настроениям может задать статистика по торговому балансу Китая. Также в этот день выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. На российском рынке акции ПАО "Полюс" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) очистятся от дивидендов, напомнил эксперт.

"При отсутствии выраженного позитива или негатива краткосрочно можно предполагать сохранение боковой динамики индекса Мосбиржи с попытками закрепления над уровнем 2600 пунктов. Прогноз на 13 октября - колебания в коридоре 2550-2650 пунктов", - считает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, снижение напряженности на Ближнем Востоке (Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня) уменьшает вероятность перебоев в поставках сырой нефти в регион и оказывает давление на ее цены. С учетом технической картины высока вероятность, что позитивные новости от ОПЕК+ об увеличении добычи в ноябре меньше, чем прогнозировалось, отыграны рынком полностью. Также негативным фактором для нефти стало решение компании Aramco сохранить цены ноябрьских поставок на прежнем уровне для азиатских потребителей, вопреки ожиданиям повышения на 30 центов за баррель. Решение Саудовской Аравии говорит о слабом спросе на энергоносители, отмечает эксперт.

В итоге продавцы Brent пробили локальный минимум $64 за баррель, что открывает дорогу к долгосрочным целям. Пока нет слома максимума $66,58 за баррель, в приоритете остается сценарий продолжения падения. Долгосрочная картина располагает к откату в ближайший месяц к целям недельного графика $62,02-62,75 за баррель, считает Мамонтов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки в пятницу движутся разнонаправленно под влиянием сохраняющихся торговых и геополитических противоречий, американского шатдауна и начала нового сезона квартальной отчетности.

Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение после сильного отскока накануне. Акции девелопера "ПИК" продолжают дешеветь после того, как совет директоров компании отменил дивидендную политику и предложил обратный сплит акций из расчета 100 к 1. Очевидно, что акции группы "ПИК", которые в этом случае будут стоить около 50 тыс. руб. за штуку, вряд ли будут пользоваться популярностью у розничных инвесторов, считает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов пока не уверен в начале восстановления рынка акций.

"Нет уверенности, что рынок перешел в стадию восстановления и мы больше не увидим сильных просадок с очередным обновлением годовых минимумов. По-прежнему основными препятствиями для роста является геополитика, увеличение налогов на бизнес и ожидания замедления снижения ключевой ставки ЦБ. В такой ситуации облигации выглядят предпочтительнее", - полагает эксперт.

Улучшение ситуации на Ближнем Востоке привело к сокращению риск-премии в нефти, которая продолжает дешеветь. Котировки Brent не смогли закрепиться выше сопротивления $66 за баррель и вернуться в коридор $66-69. С технической точки зрения сейчас вероятно движение к поддержке $62 за баррель, считает эксперт.

Продолжают снижение акции "ПИКа", где очередным поводом для распродаж стала информация Мосбиржи, что бумаги не соответствуют требованиям первого уровня листинга. Компании дано время на исправление ситуации, но нет уверенности, что менеджмент будет это делать, отметил Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, уходящая неделя была волатильной во многом благодаря техническим факторам, корпоративным историям, некоторому смягчению геополитической риторики США и монетарной риторики ЦБ РФ, при этом инвесторы пытались выкупить акции у локальных минимумов на фоне сигнала главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о наличии потенциала снижения ключевой ставки.

На следующей неделе рынок акций РФ, вероятно, останется подвержен рискам развития нисходящего движения с возможным обновлением недавних минимумов, что сделало бы следующими целями движения по индексам МосБиржи и РТС отметки 2370 пунктов и 957 пунктов соответственно (самые низкие значения 2024 года и апреля текущего года). Основной причиной продаж может оставаться геополитическая напряженность и риски усугубления украинского конфликта, в частности, в случае сохранения жесткой риторики США в отношении России. ЕС при этом продолжает подготовку 19-го пакета антироссийских санкций, утверждение которого, по информации СМИ на данный момент, отложено до саммита стран региона 23-24 октября. Новые ограничения, вероятно, коснутся прежде всего поставок российских энергоносителей и банковского сектора. Кроме того, в Европе обсуждаются варианты использования замороженных российских активов, отмечает аналитик.

Инвесторы также будут учитывать в ценах возможные итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, на которые повлияют в том числе данные по потребительской инфляции России за сентябрь (опубликованы вечером в пятницу). Восходящий отскок российских акций возможен при отсутствии очевидного геополитического негатива и надеждах на смягчение тона ЦБ РФ в этом месяце. Покупатели российских акций на неделе попытались нащупать дно, но фундаментальные геополитические и общеэкономические факторы все еще предупреждают о рисках пробоя индексом Мосбиржи отметки 2500 пунктов в ближайшие сессии, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi после праздников вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX снизились на 0,5-1,5%) и США (индексы акций к 18:50 МСК теряют 0,8-1,7%).

Цены производителей в Японии в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Банка Японии. Аналитики в среднем прогнозировали первый показатель на уровне 0,1%, второй - 2,5%. В августе цены снизились на 0,2% за месяц и поднялись также на 2,7% в годовом сравнении.

Индекс потребительского доверия в США в октябре опустился до 55 пунктов по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 54,2 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили падение (Brent обновила минимум с начала июня) на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке благодаря началу реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $63,1 за баррель (-3,2% и -1,6% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $59,31 за баррель (-3,6% и -1,7% накануне).

Власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США мирного плана. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. В секторе Газа начал действовать режим прекращения огня, а Армия обороны Израиля приступила к передислокации на новые позиции. Ожидается, что в ближайшие дни ХАМАС освободит заложников.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в США, где до сих пор не урегулирован вопрос о финансировании правительства. Продолжение шатдауна может ослабить рост американской экономики и, как следствие, спрос на нефть в этой стране.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-13,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-13,6%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-12,4%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-11,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-7,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-6,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,2% и -8% "префы").

Выросли бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,8%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+4,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,45 млрд рублей (из них 8,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,15 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,85 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

Рк им

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, ASSB, CBOM, CHMF, GAZP, GMKN, HEAD, HHRU, IRAO, LBMZ, LKOH, LSNG, MAGN, MOEX, MRKC, MRKP, MRKU, MRKV, MRKY, MRKZ, MSRS, MTSS, NLMK, NVTK, OKEY, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, VKCO, VTBR, YDEX, YNDX

SPB$#&: HEAD, HHR, TCSG