.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе - "Велес Капитал"
.
10 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи в условиях геополитической напряженности может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе, вероятно, останется подвержен рискам развития нисходящего движения с возможным обновлением недавних минимумов, что сделало бы следующими целями движения по индексам Мосбиржи и РТС отметки 2370 пунктов и 957 пунктов соответственно (самые низкие значения 2024 года и апреля текущего года), - отмечает эксперт в комментарии. - Основной причиной продаж может оставаться геополитическая напряженность и риски усугубления украинского конфликта, в частности, в случае сохранения жесткой риторики США в отношении России". Аналитик обращает внимание, что ЕС при этом продолжает подготовку 19-го пакета антироссийских санкций, утверждение которого по информации СМИ на данный момент отложено до саммита стран региона 23-24 октября. Новые ограничения, вероятно, коснутся прежде всего поставок российских энергоносителей и банковского сектора, допускает Кожухова. Кроме того, в Европе обсуждаются варианты использования замороженных российских активов. "Инвесторы также будут учитывать в ценах возможные итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, на которые повлияют в том числе данные по потребительской инфляции России за сентябрь, - полагает аналитик инвесткомпании. - Восходящий отскок российских акций возможен при отсутствии очевидного геополитического негатива и надеждах на смягчение тона ЦБ РФ в этом месяце". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
.
10 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе предпринял несколько попыток скорректироваться вверх после затяжного снижения под давлением распродаж в условиях сохранения геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны ЕС, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Одним из поводов для локального отскока вверх стали заявления главы Банка России Эльвиру Набиуллиной на форуме "Финополис", что ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП) и пространство для снижения ставки остается. читать дальше
.10 октября 2025 года 19:38
Москва. 10 октября. Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $63,2 за баррель); индекс МосБиржи упал ниже 2590 пунктов, растеряв весь недельный коррекционный прирост, подогретый ранее заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,2%, до 433,4 рубля). читать дальше
.10 октября 2025 года 19:35
Москва. 10 октября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль немного опустился в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае. читать дальше
.10 октября 2025 года 18:38
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD 26,25 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем долгосрочные... читать дальше
.10 октября 2025 года 18:14
Аналитики "Цифра брокер" обновили прогноз по дивидендам ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 2025 год по причине пересмотра компанией собственных ориентиров по маржинальности и росту капитальных расходов, сообщается в комментарии. "Ранее компания оставалась одной из самых привлекательных... читать дальше
.10 октября 2025 года 17:46
Акции Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Финансовые показатели крупнейших компаний нефтегазового сектора снизились по итогам первого полугодия, - констатируют эксперты. - На отрасль давят снижение... читать дальше
.10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Группа "МТС" постепенно реализует заявленные... читать дальше
.10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало... читать дальше
.10 октября 2025 года 16:13
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина. Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000. "Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает... читать дальше
.10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает... читать дальше
.10 октября 2025 года 15:20
Рубль в пятницу продолжает умеренно корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае. читать дальше
.10 октября 2025 года 15:11
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии... читать дальше
.10 октября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с... читать дальше
.10 октября 2025 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует... читать дальше
.10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.