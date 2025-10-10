.
10 октября 2025 года 18:14
Прогноз по дивидендам Х5 за 2025 год понижен до 330-390 руб. на акцию - "Цифра брокер"
Аналитики "Цифра брокер" обновили прогноз по дивидендам ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 2025 год по причине пересмотра компанией собственных ориентиров по маржинальности и росту капитальных расходов, сообщается в комментарии. "Ранее компания оставалась одной из самых привлекательных дивидендных историй после редомициляции и утверждения новой дивидендной политики, которая напрямую зависит от свободного денежного потока и соотношения "Чистый долг/EBITDA" (в диапазоне 1,2-1,4х), - пишут эксперты. - Ритейлер планирует выплачивать дивиденды дважды в год - по итогам предыдущего года и за девять месяцев текущего". Аналитики "Цифра брокер" ожидали, что общие дивиденды за 2025 год составят 620-680 рублей на акцию, однако с учетом новых параметров и обновленных прогнозов по финансовым показателям их обновленный диапазон составляет 330-390 рублей на акцию. Целевая цена по акциям X5 на 12-месячном горизонте также скорректирована - теперь она составляет 3943 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
10 октября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе предпринял несколько попыток скорректироваться вверх после затяжного снижения под давлением распродаж в условиях сохранения геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны ЕС, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Одним из поводов для локального отскока вверх стали заявления главы Банка России Эльвиру Набиуллиной на форуме "Финополис", что ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП) и пространство для снижения ставки остается. читать дальше
.10 октября 2025 года 19:38
Москва. 10 октября. Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $63,2 за баррель); индекс МосБиржи упал ниже 2590 пунктов, растеряв весь недельный коррекционный прирост, подогретый ранее заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики. Лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,2%, до 433,4 рубля). читать дальше
.10 октября 2025 года 19:35
Москва. 10 октября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль немного опустился в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае. читать дальше
.10 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в условиях геополитической напряженности может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе, вероятно, останется подвержен рискам развития нисходящего движения с... читать дальше
.10 октября 2025 года 18:38
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD 26,25 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем долгосрочные... читать дальше
.10 октября 2025 года 17:46
Акции Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Финансовые показатели крупнейших компаний нефтегазового сектора снизились по итогам первого полугодия, - констатируют эксперты. - На отрасль давят снижение... читать дальше
.10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Группа "МТС" постепенно реализует заявленные... читать дальше
.10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало... читать дальше
.10 октября 2025 года 16:13
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина. Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000. "Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает... читать дальше
.10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает... читать дальше
.10 октября 2025 года 15:20
Рубль в пятницу продолжает умеренно корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни
Москва. 10 октября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль немного снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае. читать дальше
.10 октября 2025 года 15:11
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии... читать дальше
.10 октября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с... читать дальше
.10 октября 2025 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует... читать дальше
.10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к... читать дальше
