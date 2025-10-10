Акции Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Финансовые показатели крупнейших компаний нефтегазового сектора снизились по итогам первого полугодия, - констатируют эксперты. - На отрасль давят снижение мировых цен на сырье и укрепление рубля. Несмотря на общую динамику отрасли, акции отдельных компаний остаются перспективными".

Так, "Роснефть", на взгляд аналитиков телеграм-канала, может получить выгоду от совместных энергетических проектов России и США в Арктике или после возобновления сотрудничества с ExxonMobil.

Котировки "ЛУКОЙЛа" выросли на новостях о том, что компания погасит выкупленный с рынка в первом полугодии 2025 года пакет акций на общую сумму 654 млрд рублей.

"Если рубль значительно ослабнет и сохранится текущая цена на нефть, акции российских нефтяников могут снова стать привлекательными для инвесторов, - полагают эксперты. - До конца 4-го квартала наши эксперты не ждут роста цен на сырье. Базовый сценарий курса доллара на конец 2025 года - 85 рублей. Таким образом, общий инвестпрогноз по нефтегазовому сектору до конца 2025 года остается осторожным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.