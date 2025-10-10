Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 17% - наиболее вероятный сценарий до конца года - Альфа-банк

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало позитивной новостью для рынка. На взгляд экспертов, это заявление находится в рамках предыдущей коммуникации ЦБ РФ, которая оценивает проект бюджета как дезинфляционный, а повышение НДС рассматривает как разовый эффект, повышающий уровень цен.

"Действительно, если в моменте инфляционный фон складывается достаточно неблагоприятно, и инфляция по итогам текущего года, видимо, сложится около верхней границы прогнозного диапазона ЦБ РФ (6-7% на данный момент), то взгляд на перспективы бизнеса в 2026 году на фоне повышения налогов стал гораздо более осторожным, что будет сдерживать жесткость настроя ЦБ РФ, - отмечают Орлова и Кобяк. - Тем не менее мы подтверждаем наше ожидание, что сохранение ставки на уровне 17% до конца года пока выглядит наиболее вероятным сценарием".

