Рубль днем продолжает корректироваться вниз в паре с юанем после роста в предыдущие дни

Москва. 9 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в четверг. Рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,366 руб., что на 9,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,27 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 2 копейки, до 94,71 руб./EUR1.

ЦБ РФ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно, наш подход осторожный, аккуратный, мы всегда стараемся быть аккуратными, учитывать все риски, всю динамику. Сейчас решения последующие до конца года не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации в экономике, с инфляцией, инфляционными ожиданиями, кредитованием, с потребительской, инвестиционной активностью, с рынком труда, безусловно", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах "Финополиса".

"Мы анализируем все экономические тенденции, но пространство для снижения ставки остается", - подчеркнула она.

Ускорение недельной инфляции в РФ вызвано волатильными компонентами - плодоовощами и бензином, динамика устойчивых идет на летнем уровне, даже чуть ниже августа, заявила также глава ЦБ РФ в рамках "Финополиса".

Она в очередной раз подчеркнула, что недельные данные для ЦБ не столь показательны, он будет больше ориентироваться на месячные, которые будут опубликованы в пятницу.

"Мы всегда подчеркивали, и я сейчас хочу подчеркнуть, что недельные индикаторы инфляции не очень показательны, потому что это все-такие не очень широкий круг товаров и услуг. Мы с большим вниманием относимся к месячным ценам, данные (Росстата - ИФ) по инфляции (в сентябре - ИФ) выйдут в эту пятницу", - сказала она.

"Но что касается даже недельных темпов роста цен за последние четыре недели, можно сказать следующее: в основном это отражает повышенный темп роста по волатильным компонентам - по плодоовощам, по бензину. Мы не видим, чтобы устойчивые компоненты инфляции, которые отражаются именно в недельных индексах, росли повышенными темпами ", - заявила Набиуллина.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября.

Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться днем в четверг на признаках ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск понижаются на 0,47%, до $65,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,53%, до $62,22 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics. В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тыс. баррелей.