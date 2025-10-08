Акции Полюса в целом справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Полюс" в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инестиции".

Рост котировок золота в значительной степени исчерпан, риски коррекции увеличились, отмечают эксперты в обзоре.

Высокая стоимость золота поддерживает финансовые результаты всех золотодобывающих компаний, однако динамика рублевой стоимости золота сдерживается крепким курсом национальной валюты, обращают внимание они.

Среди российских золотодобытчиков аналитики сервиса выделяют акции "Полюса". Однако учитывая текущий уровень котировок акций и динамику рублевых цен на золото, на их взгляд, бумаги эмитента в настоящее время оценены рынком справедливо. При этом в случае ослабления рубля акции компании могут показать положительную динамику с текущих уровней.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.