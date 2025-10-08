Акции Норникеля становятся все более привлекательными для инвестпортфеля - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции ГМК "Норильский никель" становятся все более привлекательными для включения в инвестиционный портфель, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

МВФ повысил прогноз темпов роста экономики КНР в 2025 году с 4% до 4,8%. Вслед за более высокими темпами роста ВВП можно ожидать и более оптимистичных взглядов на перспективы промышленных металлов, отмечают эксперты.

Мировые цены на медь с начала текущего года выросли более чем на 20%, платина (+83% с начала года) и палладий (+52%) уверенно дорожают на фоне ралли в золоте (+53%), констатируют аналитики.

"При текущей конъюнктуре на эти металлы приходится 80% выручки "Норникеля", а корзина металлов компании с начала 2025 года подорожала уже на 25%. Акции эмитента становятся все более привлекательными для включения в инвестиционный портфель, - пишут эксперты телеграм-канала. - Ожидаемое нами возвращение компании к выплате дивидендов в 2026 году станет решающим фактором для частных инвесторов, чтобы по-новому взглянуть на бумаги".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.