"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Apple с прогнозной ценой $245

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $245 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса эмитента. Считаем, что продолжающееся постепенное восстановление рынка смартфонов, огромная база лояльных пользователей, регулярный выпуск новых устройств будут способствовать стабильному росту финпоказателей Apple в предстоящие годы, несмотря на значительные макроэкономические, геополитические и другие риски, - пишет эксперт. - В то же время после роста в цене на 36% за последние полгода акции компании уже выглядят несколько переоцененными, наш взгляд на них в данный момент нейтральный. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)".

Apple Inc. - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации. Основными продуктами Apple являются смартфоны iPhone, ПК и ноутбуки Mac, планшеты iPad, а также широкая линейка носимых гаджетов и домашних устройств.

