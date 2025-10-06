Dow Jones и Nikkei 225 обновили рекорды

Dow Jones по итогам торгов в пятницу обновил рекорд, Nasdaq снизился, S&P 500 почти не изменился. Японский Nikkei 225 вырос в понедельник до рекорда на результатах выборов главы правящей партии. Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики на фоне продолжавшейся третий день приостановки работы правительства США (шатдаун).

Dow Jones обновил исторический максимум, S&P 500 практически не изменился, тогда как Nasdaq Composite снизился.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1%, S&P 500 - на 1,1%, Nasdaq - на 1,3%.

Шатдаун привел к тому, что критически важные статистические данные, которые Федеральная резервная система использует для оценки экономической ситуации, не публикуются. В том числе в пятницу не вышел важный отчет о состоянии рынка труда страны в сентябре.

При этом неправительственные организации продолжают предоставлять отчеты.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в пятницу.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение - до 51,7 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Цена акций Applied Materials (SPB: AMAT) снизилась за день на 2,7%. Один из крупнейших мировых производителей чипов дал прогноз, согласно которому он недополучит $710 млн выручки в результате новых экспортных ограничений, введенных министерством торговли США в конце сентября.

Котировки бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустились на 0,1%. Google, которая входит в Alphabet, объявила о намерении инвестировать $4 млрд в строительство центра обработки данных в Арканзасе, а также в облачную и ИИ-инфраструктуру в штате.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 0,7%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 3%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3,5%, Dell Technologies (SPB: DELL) - на 4,5%, Palantir Technologies Inc. - на 7,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%.

Помимо этого, сильно уменьшилась стоимость бумаг операторов казино Las Vegas Sands Corp. (-7,4%) и Wynn Resorts (-7,3%).

В то же время цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 0,4% и достигла максимума с декабря прошлого года.

Котировки бумаг Medtronic, одного из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, повысились на 2,3% - до самой высокой отметки более чем за три года.

Стоимость акций USA Rare Earth подскочила на 14,3% на информации о том, что компания ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Ранее на этой неделе стало известно, что американское правительство приобрело 5% в канадском производителе лития Lithium Americas, а также 5% в литиевом проекте Thacker Pass Nevada, который компания реализует в партнерстве с General Motors (SPB: GM).

Бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) подорожали на 1,8% и 1,6% соответственно и стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones.

Кроме того, цена акций International Business Machines (SPB: IBM) выросла на 0,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,4%, eBay Inc. - на 4,3%, Ford Motor (SPB: F) - на 3,7%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу увеличился на 238,56 пункта (на 0,5%) и составил 46758,28 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло всего на 0,44 пункта (на 0,01%) - до 6715,79 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite опустился на 63,54 пункта (на 0,28%) и завершил сессию на отметке 22780,51 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 обновил рекордный максимум на торгах в понедельник после победы бывшего министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП).

Рынки Гонконга и Австралии снижаются в понедельник, биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

Nikkei 225 прибавляет 5% в ходе торгов. Победа на выборах главы ЛДП с большой вероятностью обеспечивает Такаити пост премьер-министра Японии, учитывая сильные позиции партии в нижней палате парламента. Она станет первой женщиной на посту японского премьера.

Среди пяти кандидатов на пост лидера ЛДП, участвовавших в выборах, Такаити считалась главным сторонником стимулирующей бюджетной и монетарной политики, отмечает Reuters.

"Ожидалось, что Nikkkei 225 поднимется до 48000 пунктов к концу года, однако благодаря победе Такаити, индекс уже почти достиг этой отметки, - говорит аналитик Asset Management One Хитоси Асаока. - Рынок приветствует ее планы государственных расходов, однако пока неясно, сможет ли она достичь своих целей, поскольку ЛДП все еще не имеет большинства. Nikkei может откатиться вниз до конца года".

В своем выступлении после победы на выборах Такаити заявила о необходимости тесной координации между правительством и Банком Японии для стимулирования инфляции за счет поддержки спроса, повышения зарплат и корпоративных прибылей.

Лидерами роста на торгах в Токио являются акции Yaskawa Electric Corp. (+18,9%), Japan Steel Works (+14,4%), Advantest Corp. (+14%), NEC Corp. (+12,3%), Mitsubishi Heavy Industries (+12,1%).

Бумаги Toyota Motor и Honda Motor прибавляют соответственно 5,2% и 4,5%.

Рыночная стоимость производителя оптического оборудования Nikon поднялась на 4% на информации о том, что франко-итальянский производитель корректирующих и солнечных очков EssilorLuxottica увеличил долю в японской компании до 10,6% с 9%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 0,7% на фоне низкой активности торгов в связи с праздниками в Китае.

В число лидеров снижения входят акции производителей электромобилей Li Auto (SPB: LI) (-3,2%), XPeng (SPB: XPEV) (-2,1%), Geely Auto (-2%). Кроме того, дешевеют бумаги Sands China (-3,4%), Galaxy Entertainment (-3,1%), China Mengniu Dairy (-2,8%), Lenovo (-2,8%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Заметное снижение показали акции Wisetech Global (-2,2%), Xero Ltd. (-2%), REA Group Ltd (-1,2%). В то же время уверенно подорожали бумаги Evolution Mining (+2,6%), Northern Star Resources (+1,5%).

Цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составляет $65,28 за баррель, что на $0,75 (1,16%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,42 (0,7%), до $64,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (1,2%), до $61,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,4 (0,7%), до $60,88 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Аналитики ANZ отмечают, что увеличение добычи на 137 тыс. б/с может быть вполне уместным на фоне возможных перебоев в поставках из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана.

Между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.

В отсутствие новых повышательных факторов рост цен на нефть, вероятно, будет ограниченным, так как перспективы спроса остаются неопределенными, пишет аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Негативным фактором для рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.