Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Регионы смогут учреждать ипотечные МФО для расширения доступности жилья
С 22 октября на финансовом рынке начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК), сообщил ЦБ. Они создаются в соответствии с законом, подписанным президентом в июле, для реализации государственных программ по расширению доступности жилья...
 
ФАС спорит с бизнесом о конкуренции в сфере интеллектуальной собственности
Бизнес опасается проектируемых Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, которые лишат правообладателей иммунитета от обвинений в монополизации рынков в сфере интеллектуальной собственности, следует из письма четырех главных деловых ассоциаций...
 
Банки "партизанят" в "App Store"
Банки все активнее осваивают "партизанскую" тактику вывода своих приложений в App Store, маскируя их в том числе под приложения со сторонними названиями или вовсе под онлайн-игры. Несмотря на то что продержаться им там удается не больше суток, за...
 
06 октября 2025 года 09:10

Dow Jones и Nikkei 225 обновили рекорды

Dow Jones по итогам торгов в пятницу обновил рекорд, Nasdaq снизился, S&P 500 почти не изменился. Японский Nikkei 225 вырос в понедельник до рекорда на результатах выборов главы правящей партии. Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики на фоне продолжавшейся третий день приостановки работы правительства США (шатдаун).

Dow Jones обновил исторический максимум, S&P 500 практически не изменился, тогда как Nasdaq Composite снизился.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1%, S&P 500 - на 1,1%, Nasdaq - на 1,3%.

Шатдаун привел к тому, что критически важные статистические данные, которые Федеральная резервная система использует для оценки экономической ситуации, не публикуются. В том числе в пятницу не вышел важный отчет о состоянии рынка труда страны в сентябре.

При этом неправительственные организации продолжают предоставлять отчеты.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в пятницу.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение - до 51,7 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Цена акций Applied Materials (SPB: AMAT) снизилась за день на 2,7%. Один из крупнейших мировых производителей чипов дал прогноз, согласно которому он недополучит $710 млн выручки в результате новых экспортных ограничений, введенных министерством торговли США в конце сентября.

Котировки бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустились на 0,1%. Google, которая входит в Alphabet, объявила о намерении инвестировать $4 млрд в строительство центра обработки данных в Арканзасе, а также в облачную и ИИ-инфраструктуру в штате.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 0,7%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 3%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3,5%, Dell Technologies (SPB: DELL) - на 4,5%, Palantir Technologies Inc. - на 7,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%.

Помимо этого, сильно уменьшилась стоимость бумаг операторов казино Las Vegas Sands Corp. (-7,4%) и Wynn Resorts (-7,3%).

В то же время цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 0,4% и достигла максимума с декабря прошлого года.

Котировки бумаг Medtronic, одного из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, повысились на 2,3% - до самой высокой отметки более чем за три года.

Стоимость акций USA Rare Earth подскочила на 14,3% на информации о том, что компания ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Ранее на этой неделе стало известно, что американское правительство приобрело 5% в канадском производителе лития Lithium Americas, а также 5% в литиевом проекте Thacker Pass Nevada, который компания реализует в партнерстве с General Motors (SPB: GM).

Бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) подорожали на 1,8% и 1,6% соответственно и стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones.

Кроме того, цена акций International Business Machines (SPB: IBM) выросла на 0,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,4%, eBay Inc. - на 4,3%, Ford Motor (SPB: F) - на 3,7%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу увеличился на 238,56 пункта (на 0,5%) и составил 46758,28 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло всего на 0,44 пункта (на 0,01%) - до 6715,79 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite опустился на 63,54 пункта (на 0,28%) и завершил сессию на отметке 22780,51 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 обновил рекордный максимум на торгах в понедельник после победы бывшего министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП).

Рынки Гонконга и Австралии снижаются в понедельник, биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

Nikkei 225 прибавляет 5% в ходе торгов. Победа на выборах главы ЛДП с большой вероятностью обеспечивает Такаити пост премьер-министра Японии, учитывая сильные позиции партии в нижней палате парламента. Она станет первой женщиной на посту японского премьера.

Среди пяти кандидатов на пост лидера ЛДП, участвовавших в выборах, Такаити считалась главным сторонником стимулирующей бюджетной и монетарной политики, отмечает Reuters.

"Ожидалось, что Nikkkei 225 поднимется до 48000 пунктов к концу года, однако благодаря победе Такаити, индекс уже почти достиг этой отметки, - говорит аналитик Asset Management One Хитоси Асаока. - Рынок приветствует ее планы государственных расходов, однако пока неясно, сможет ли она достичь своих целей, поскольку ЛДП все еще не имеет большинства. Nikkei может откатиться вниз до конца года".

В своем выступлении после победы на выборах Такаити заявила о необходимости тесной координации между правительством и Банком Японии для стимулирования инфляции за счет поддержки спроса, повышения зарплат и корпоративных прибылей.

Лидерами роста на торгах в Токио являются акции Yaskawa Electric Corp. (+18,9%), Japan Steel Works (+14,4%), Advantest Corp. (+14%), NEC Corp. (+12,3%), Mitsubishi Heavy Industries (+12,1%).

Бумаги Toyota Motor и Honda Motor прибавляют соответственно 5,2% и 4,5%.

Рыночная стоимость производителя оптического оборудования Nikon поднялась на 4% на информации о том, что франко-итальянский производитель корректирующих и солнечных очков EssilorLuxottica увеличил долю в японской компании до 10,6% с 9%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 0,7% на фоне низкой активности торгов в связи с праздниками в Китае.

В число лидеров снижения входят акции производителей электромобилей Li Auto (SPB: LI) (-3,2%), XPeng (SPB: XPEV) (-2,1%), Geely Auto (-2%). Кроме того, дешевеют бумаги Sands China (-3,4%), Galaxy Entertainment (-3,1%), China Mengniu Dairy (-2,8%), Lenovo (-2,8%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%. Заметное снижение показали акции Wisetech Global (-2,2%), Xero Ltd. (-2%), REA Group Ltd (-1,2%). В то же время уверенно подорожали бумаги Evolution Mining (+2,6%), Northern Star Resources (+1,5%).

Цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составляет $65,28 за баррель, что на $0,75 (1,16%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,42 (0,7%), до $64,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (1,2%), до $61,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,4 (0,7%), до $60,88 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Аналитики ANZ отмечают, что увеличение добычи на 137 тыс. б/с может быть вполне уместным на фоне возможных перебоев в поставках из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана.

Между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.

В отсутствие новых повышательных факторов рост цен на нефть, вероятно, будет ограниченным, так как перспективы спроса остаются неопределенными, пишет аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Негативным фактором для рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


06 октября 2025 года 19:23
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2650п по индексу МосБиржи за счет закрытия шортов
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года).    читать дальше
06 октября 2025 года 19:15
Рубль к вечеру в понедельник отыграл дневные потери и сумел немного повыситься в паре с юанем
Москва. 6 октября. Китайский юань растерял весь дневной рост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл дневные потери и немного подрос на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае, а также благодаря дорожающей нефти.    читать дальше
06 октября 2025 года 19:07
"Финам" повысил прогнозную цену акций Global X Video Games & Esports ETF до $36,2
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Global X Video Games & Esports ETF с $25,9 до $36,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,4% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Бумаги эмитента с начала 2025 года демонстрируют...    читать дальше
06 октября 2025 года 18:31
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Займера на уровне 170 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. Внеочередное общее собрание акционеров компании утвердило промежуточные дивиденды по итогам второго квартала и...    читать дальше
06 октября 2025 года 17:55
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной ценой $29,6
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной стоимостью на уровне $29,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,5%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Бумаги предоставляют уникальную экспозицию на сектор...    читать дальше
06 октября 2025 года 17:22
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает акции Самолета
азпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает перспективы цены акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Российский девелопер раскрыл операционные результаты за девять месяцев и подтвердил план продаж на 2025 год (не ниже уровня 2024 года). Компания...    читать дальше
06 октября 2025 года 16:53
Перспективы российских акций в 4К25 выглядят весьма слабо - "Т-Инвестиции"
Перспективы российских акций в четвертом квартале текущего года выглядят весьма слабо, при этом на более длинном горизонте они остаются интересными, считает старший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Александр Потехин. "Снижение фондовых индексов в сентябре и начале октября - это, в первую очередь,...    читать дальше
06 октября 2025 года 16:10
S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум....    читать дальше
06 октября 2025 года 15:37
"Финам" повысил прогнозную цену акций iShares Silver Trust до $48
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций iShares Silver Trust до $48 за штуку, что предполагает потенциал роста около 12,9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко. Данные бумаги - простой и удобный способ вложения в актив, максимально...    читать дальше
06 октября 2025 года 15:26
Рубль днем дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии
Москва. 6 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне "Золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
06 октября 2025 года 14:53
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время нет - Райффайзенбанк
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время по-прежнему нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "Текущая динамика продаж валюты мало что изменит для курса рубля, а он пока, по нашим оценкам, остается избыточно крепким. Впрочем, в последние несколько месяцев российская валюта (пусть и с...    читать дальше
06 октября 2025 года 14:24
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на рост котировок на 39,7% от...    читать дальше
06 октября 2025 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 931,7 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 931,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,48%, стоп-приказ: 1117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент - российский...    читать дальше
06 октября 2025 года 13:10
Путь цене на золото к $4000/унц. в целом открыт - "Финам"
Путь котировкам золота к уровню $4000 за тройскую унцию в целом открыт, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Мы видим, что в настоящее время, несмотря на определенное продвижение в попытках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, цена на золото не очень-то сильно отреагировала. Все же...    читать дальше
06 октября 2025 года 12:29
Акции Роснефти, Полюса и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции ПАО "Роснефть", ПАО "Полюс" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. Бумаги "Роснефти" не смогли избежать общерыночной просадки и за последний месяц вместе с индексом Мосбиржи скорректировались на 11% практически без остановок, констатирует...    читать дальше
.