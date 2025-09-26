Рынок акций РФ в пятницу отскочил выше 2725п по индексу МосБиржи за счет выросшей нефти, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ вечером в пятницу подрос на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $70 за баррель впервые с начала августа), в то время как сдерживающими факторами оставались геополитическая напряженность и опасения, что ЦБ РФ возьмет паузу в смягчении монетарной политики из-за вероятного ускорения инфляции после ожидаемого повышения НДС с 20% до 22% с января. Индекс МосБиржи превысил 2725 пунктов после утреннего отката ниже 2690 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2725,97 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1027,06 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%, аутсайдерами выступили акции МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-6%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (233 рубля на бумагу).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 сентября, составил 83,6118 руб. (+0,49 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8%, курс доллара от ЦБ РФ вырос на 2,14 копейки.

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

ВТБ за 8 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% - до 327,6 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Чистая прибыль в августе сократилась на 41,1% - до 23,9 млрд рублей.

"Очень близкий результат к июльскому (23,3 млрд рублей - ИФ), другими способами, другими методами, тем не менее, тоже с ROE (рентабельностью капитала - ИФ) примерно тем же - 10,5% в августе и 18,1% по восьми месяцам", - сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия в 35,5 рубля на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 6 октября 2025 года.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,1%, до 337,19 рубля; -2,9% "префы", до 58,8 рубля) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2025 года в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, сообщил банк. Всего на выплату дивидендов за I полугодие будут направлены 7,4 млрд рублей (30% чистой прибыли по МСФО).

Президент США Дональд Трамп предположил, что Анкара согласится прекратить покупки нефти из РФ. "Думаю, он (Эрдоган - ИФ) остановит это", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, согласится ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на такой шаг.

Чуть ранее Трамп высказался осторожнее. "Не хочу говорить про это. Но думаю, если я попрошу его, он сделает это", - заявил президент США по этой же теме. По словам Трампа, у Турции есть возможность найти альтернативных поставщиков нефти.

Также Трамп заявил, что Венгрии и Словакии действительно непросто найти альтернативу нефти из России, поскольку у стран нет выхода к морю, что сокращает возможности по закупке нефти.

Рассуждая об украинском конфликте, он вновь заявил, что "очень разочаровался в Путине". Говоря о боевых действиях на Украине, президент США отметил: "Я думаю, что пора это закончить".

Венгрия будет действовать в собственных интересах, невзирая на требования президента США Трампа отказаться от закупок нефти и газа из РФ, сообщило агентство Bloomberg в пятницу.

"Мы (с Трампом - ИФ) не обязаны принимать аргументы друг друга. Нам просто нужно четко выражать свои интересы и прислушиваться друг к другу, а затем поступать так, как каждый считает нужным", - цитирует агентство премьера Виктора Орбана.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индексу МосБиржи удалось в конце недели удержаться выше 2700 пунктов - рынок достиг ощутимой перепроданности, но и для продвижения дальше вверх пока нет надежных драйверов: последние сигналы геополитики, данные Росстата по инфляции и налоговые инициативы Минфина совокупно ухудшили рыночный сантимент.

На внешнем треке инвесторы продолжают отслеживать сигналы по торговым переговорам США и КНР, в фокусе внимания также геополитика и ключевая макростатистика. На предстоящей неделе будут опубликованы сентябрьские индексы PMI по производству и сектору услуг Китая (вторник) и месячный отчет по рынку труда США (пятница). Как ожидается, в понедельник в Госдуму РФ поступит проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. В этот день на рынке акции "Яндекса" очистятся от дивидендов, "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) проведет ВОСА по дивидендам за первое полугодие.

"Базовый краткосрочный сценарий - продолжение борьбы за уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Удержание выше этой отметки оставляет шансы на относительно быстрое возвращение к 2800-2850 пунктам, а вот "сваливание" ниже может стать "медвежьим" сигналом. В конечном счете, все будет зависеть от главных факторов - как внешних (санкции, переговоры, сырьевые цены), так и внутренних (налоговые новости, макростатистика, заявления ЦБ, валютный курс). Прогноз по индексу МосБиржи на 29 сентября - колебания в рамках 2675-2825 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи по итогам недели отвоевал 2700 пунктов, но рынок все еще сохраняет слабость.

В пятницу рынок скорректировался вверх, но неделю завершает в "минусе", ожидая новостей о согласовании 19-го пакета антироссийских санкций ЕС. Индексы МосБиржи и РТС на неделе обновили минимумы с июля (2674 пунктов) и апреля (1011 пунктов) соответственно, после чего отвоевали часть утерянных позиций. В частности, рублевый индикатор отскочил выше 2700 пунктов во многом благодаря техническим факторам: участники, очевидно, выкупали просадки в надежде на улучшение геополитической ситуации или поступление иных обнадеживающих сигналов, а также благодаря интересу к отдельным акциям (например, ПАО "Полюс" в условиях высоких цен на золото).

В целом же рынок оставался под нисходящим давлением прежде всего из-за сохранения геополитической напряженности и ожиданий согласования 19-го пакета антироссийских санкций ЕС (вероятно, затронут прежде всего энергетический и банковский сектор). Кроме того, на настроениях негативным образом сказывалось ужесточение тона ЦБ РФ в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки, который в очередной раз стал очевиден в комментариях регулятора по ходу недели. К монетарному фактору добавился и фискальный в виде планов повышения НДС в России с начала 2026 года с 20% до 22%, полагает аналитик.

В целом, локальные покупки можно назвать техническими с актуальностью рисков закрепления индексов МосБиржи и РТС ниже уровней 2700 и 1000 пунктов в ближайшие дни из-за отсутствия геополитических, монетарных и фискальных поводов для оптимизма, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки в конце недели демонстрируют разнонаправленные движения ключевых индексов с преобладанием негативных изменений. Последние заявления Трампа про возможное введение 100%-й пошлины на брендовые фармацевтические препараты, не произведенные в США, 25%-й пошлины на тяжелые грузовики и пошлины до 50% на мебель показывают, что его тарифная война с торговыми партнерами США все еще далека до завершения. Кроме того, стало известно, что ЕС планирует ввести пошлины на импорт китайской стали в размере от 25% до 50%, отметил аналитик.

Инвесторы по-прежнему ожидают снижения ставки ФРС на четверть пункта в октябре, однако ожидания общего смягчения ставки в этом году снизились до 39 б.п. с примерно 43 б.п. ранее на этой неделе. В пятницу инвесторы оценивают вышедший в США отчет по индексу расходов на личное потребление (PCE Index), предпочтительного показателя инфляции для Федрезерва.

На рынке акций РФ возобновлению покупок мешают сохранение геополитической напряженности, перспективы увеличения НДС и заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор может взять паузу в снижении ставки. Индекс МосБиржи остается в широком торговом диапазоне 2600-3000 пунктов. Выход за нижнюю границу пока не выглядит очень вероятным. О возможном усилении поддержки со стороны покупателей может говорить индикатор относительной силы RSI, который близок к зоне перепроданности, считает Калачев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что, учитывая заметную перепроданность и отсутствие свежих новостных поводов, поддерживающих "медведей", индекс удержался в текущем целевом диапазоне 2700-2800 пунктов, сохранив потенциал для дальнейшего отскока вверх на следующей неделе.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), но растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,6-0,9%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,5%, но просел менее чем на 0,1% Nasdaq).

Негативное влияние на настроения азиатских инвесторов оказало снижение американского рынка акций днем ранее, а также планы президента США Трампа ввести импортные пошлины на фармацевтическую продукцию, грузовики и мебель.

Индекс доверия бизнеса в Южной Корее в сентябре остался на уровне предыдущего месяца - 70 пунктов. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 72 пунктов, по данным Trading Economics. Сводный индикатор, который учитывает уровень потребительского и предпринимательского доверия, опустился до 91,3 пункта по сравнению с 94,6 пункта в августе.

Доходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,6%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили рост, подогретый ранее данными о запасах сырья в США и опасениями относительно поставок сырья из России; цена Brent превысила $70 за баррель впервые с начала августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,64 за баррель (+1,8% и +0,2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $66,26 за баррель (+2% и -0,02% в четверг).

Обе марки завершают неделю рекордным с июня ростом на 6%.

По данным Минэнерго страны, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 607 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 800 тыс. баррелей.

Поддержку котировкам также оказали сделанные накануне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия введет запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Тем временем запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, продлят до конца года.

Тем временем западные СМИ сообщают, что поставки нефти из иракского Курдистана могут возобновиться после двухлетнего перерыва утром в субботу. По оценкам аналитиков, экспорт на первых порах может составить порядка 230 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+10,8%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) (+3,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3%), ПАО "Группа Аренадата" (MOEX: DATA) (+3%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (+2,8%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,5%).

Снизились акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,1%), "Фикс Прайс" (MOEX: FIXP) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,72 млрд рублей (из них 9,07 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,35 млрд рублей на акции "Газпрома").