"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 1,745 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 1,745 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,81%, стоп-приказ: 1,274 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Фундаментальная картина остается сложной, отмечают аналитики: выручка снизилась на 9%, операционный убыток углубился до минус 10,3 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,3 раза.

Ключевые проблемы, говорится в материале - это высокая долговая нагрузка (чистый долг/OIBDA = 22x) и рекордные процентные расходы (+74% г/г). При этом допэмиссия помогла сократить долг в три раза.

"Акции торгуются близко к историческим минимумам, что может создать потенциал для восстановления. Рыночная цена уже закладывает пессимистичные сценарии, что ограничивает падение", - указывают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения актив консолидируется в боковом канале, демонстрируя четкие границы колебаний. При подходе к нижней границе канала формируются сигналы на отскок. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,274 руб. риск на портфель составит 0,52%", - отмечают в "Финаме".

"Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира.

