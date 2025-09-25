Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7245 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 31 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 84,19 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 38 копеек, до 99,19 руб./EUR1.

Значимых драйверов для выхода курса пары юань/рубль из диапазона 11,55-11,85 руб. за юань пока нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Поддержку национальной валюте оказывают фактор налогового периода и отчасти новые проектировки федерального бюджета, снизившие в глазах инвесторов вероятность выраженного смягчения денежно-кредитной политики, указывают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков банка, в целом могут скорректироваться вниз, но в сформировавшихся условиях им будет пока сложно вернуться сильно ниже $68 за баррель.

ЦБ РФ видит, что ожидания рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки стали сдержаннее, дальше планирует двигаться, тщательно выверяя шаги, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки ", - сказала глава ЦБ.

"По реакции рынка на то решение, которое состоялось, на сигнал мы видим, что ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными. И я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг", - добавила она.

Глава ЦБ назвала три причины, по которым могло возникнуть расхождение во взглядах регулятора и рынка перед сентябрьским заседанием совета директоров по ключевой ставке.

Первая причина - это то, что рынок оценил недельные данные по росту цен как очень большое замедление инфляции, хотя летом цены особенно сильно подвержены сезонности. Вторая причина - недооценка инфляционных ожиданий, которые пока остаются повышенными. Третья - значительное ускорение кредитной активности, в первую очередь корпоративного кредита в июле и в августе.

"Если кто-то сомневается, что инфляция будет дальше замедляться, а мы видим, что инфляционные ожидания высокие, то тогда не надо ориентироваться на низкую ставку, не надо повторять уроки прошлого года", - сказала Набиуллина.

"Снижение ставки будет происходить по мере подтверждения того, что инфляция устойчиво снижается", - добавила она.

Рост потребительских цен с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 22 сентября выросли на 0,21%, с начала года - на 4,16%.

Из данных за 22 дня сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 сентября ускорилась до 8,12% с 8,10% на 15 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,99% с 8,02% на 15 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04% неделей ранее), оценочный годовой уровень роста цен продолжил поступательно снижаться и составил около 8%, констатирует эксперт.

"На фоне постепенного завершения продовольственной дефляции усиление инфляционных процессов в сентябре было ожидаемым. По нашим оценкам, пока инфляционный тренд продолжает оставаться в нижней части рамочного прогноза ЦБ (6-7% на конец 2025 года)", - указывает он.

"Озвученные в среду проектные параметры бюджета на 2026 год, по нашему мнению, достаточно сбалансированы и не содержат значимых проинфляционных рисков. Это значит, что на фоне ожидаемого развития инфляции в соответствии с прогнозом регулятор сможет продолжить реализовывать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре. Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП пока не видим", - пишет Попов в обзоре.

Цены на нефть немного снижаются днем в четверг после рекордного с июля скачка накануне, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск ушла вниз на 0,39%, до $69,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на 0,51%, до $64,66 за баррель.

В среду обе марки подорожали на 2,5%, показав самый активный рост с июля и поднявшись до максимумов за семь недель на данных о падении запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

В четверг нефть дешевеет на заявлениях министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе и в будущем, при должном размере инвестиций, могут достигнуть 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.