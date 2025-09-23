.
Мнения аналитиков
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Общая ставка НДС с нового гоода может вырасти с 20% до 22%
Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства...
 
Возврат товаров на маркетплейсах могут ограничить
Министр экономического развития Максим Решетников 23 сентября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы....
 
Запасы легковых автомобилей в РФ приближаются к норме
Планомерный рост спроса на авторынке и пересмотр подхода к формированию стоков к осени разгрузили запасы новых легковых автомобилей. Повторному затовариванию будут препятствовать изменение расчета утильсбора и, как следствие, снижение импорта....
 
23 сентября 2025 года 19:41

Рубль вечером отыграл дневное падение и перешел к росту в паре с юанем, на фоне усилившей повышение нефти

Москва. 23 сентября. Китайский юань растерял дневной рост и слегка понизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль, напротив, завершил торги при небольшой позитивной динамике на фоне усиления роста цен на нефть.

Определенную поддержку нацвалюте оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,704 руб., что на 1,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 24 сентября на 66,8 копейки, до 83,3506 руб./$1, и, напротив, увеличил курс евро на 7,25 копейки, до 99,0363 руб./EUR1.

"Курс рубля минимально изменяется на этой неделе - юань зацепился за уровень 11,7 руб., доллар двигается над 83 руб. Установился относительный баланс спроса и предложения, но с большой вероятностью это ненадолго, так как условное равновесие наблюдается перед пиками налоговых платежей. Это значит, что с окончанием фискального периода в начале будущей недели валюты могут продвинуться вверх. На наш взгляд, цели 85 руб. по доллару и 12 руб. по юаню могут быть достигнуты в первых числах октября. Спрос на иностранную валюту под импорт увеличивается, процентные ставки в экономике снижаются, в то же время на экспортную выручку оказывают давление слабость нефтяных цен и расширение дисконта на российское сырье из-за санкций. Все это вкупе с тревожной геополитикой - факторы давления на рубль. Если говорить об ожиданиях на ближайшие дни, то значимых изменений не предвидим и ждем курсы на уровне - 11,5-11,8 руб. за юань и 82-84 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Негативное влияние на котировки рубля продолжает оказывать отсутствие прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины и новые геополитические риски. В этой связи участники рынка анализируют риски относительно введения новых антироссийских санкций.

Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию.

"Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп. При этом, по его мнению, боевые действия в этом случае прекратятся "очень быстро".

Трамп также раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

"Китай и Индия - основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но, что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов", - заявил он в ходе выступления на ГА ООН. Трамп отметил, что узнал о таких закупках партнеров по НАТО примерно две недели назад и это его не обрадовало.

Цены на нефть усилили подъем вечером во вторник, инвесторы оценивают риски сокращения поставок на мировой рынок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 1,94%, до $67,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на 2,15%, до $63,62 за баррель.

Поддержку ценам оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

На минувших выходных президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России. Ранее он заявлял о готовности ужесточить санкции в отношении покупателей российской нефти и требовал от Европы первой принять соответствующе меры.

Банк России во вторник, 23 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 300 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и спросе 1 трлн 712,669 млрд рублей) в среднем по ставке 17,11% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 16 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей и спросе 1 трлн 874,302 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 сентября осталась на прежнем уровне - 16,96% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев во вторник опустились на 3 базисных пункта, до 17,53%, 18,77% и 20,56% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 сентября 2025 года 10:16
Рубль может оказаться под давлением в среду утром - ПСБ
циональная валюта может оказаться под давлением ухудшения ожиданий по геополитике в начале торговой сессии в среду, в результате чего китайская валюта предпримет попытку перехода в верхнюю половину диапазона 11,5-12 рублей за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового...    читать дальше
24 сентября 2025 года 09:59
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2650-2750п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2650-2750 пунктов в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Базово ожидаем высоковолатильной проторговки уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Целевым диапазоном на день...    читать дальше
24 сентября 2025 года 09:41
Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться под давлением геополитических и санкционных рисков
Москва. 24 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно снизиться под давлением опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа относительно конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
24 сентября 2025 года 09:40
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс делового климата Германии Ifo за сентябрь; - продажи домов на первичном рынке США в августе; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; -...    читать дальше
24 сентября 2025 года 09:23
Прогнозная цена акций Т-Технологий повышена до 4600-4700 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" повышена до уровня 4600-4700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные результаты за восемь месяцев 2025 года. "Объем выдачи кредитов физическим лицам в...    читать дальше
24 сентября 2025 года 09:11
Нефть слабо дорожает
Фондовые индексы США снизились с рекордных уровней по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Японии и Китая растут, Австралия и Южная Корея находятся в минусе. Нефть слабо дорожает в среду утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель.    читать дальше
23 сентября 2025 года 19:42
Рост индекса МосБиржи вечером замедлился на фоне укрепления рубля и заявлений Трампа
Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх после снижения в предыдущие дни из-за геополитической напряженности и объявления Евросоюзом новых антироссийских санкций; поддержку оказала развернувшаяся вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель), однако сдерживающими факторами для индекса МосБиржи выступили укрепление рубля и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно возможных пошлин в отношении России в случае отсутствия сделки по украинскому регулированию.    читать дальше
23 сентября 2025 года 19:00
Татнефть временно теряет статус дивидендной фишки - ПСБ
"Татнефть" временно теряет статус дивидендной фишки, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. В первом полугодии "Татнефть" снизила добычу нефти на 1,8% г/г, до 13,42 млн тонн, но нарастила добычу газа до 440 млн куб.м. (+2,3% г/г). Выпуск нефтепродуктов составил 8,83 млн...    читать дальше
23 сентября 2025 года 18:32
Прогнозный уровень для индекса Мосбиржи на горизонте недели составляет 2715п - "Эйлер"
Прогнозный уровень для индекса Мосбиржи на горизонте недели составляет 2715 пунктов, полагает эксперт аналитической компании "Эйлер" Марат Беришев. По мнению аналитика, усиление распродаж на фоне роста объемов торгов говорит в пользу сохранения нисходящего тренда на ближайшей неделе. С технической...    читать дальше
23 сентября 2025 года 18:02
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Татнефти
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной ценой 800 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера. "Татнефть" обнародовала операционные результаты за первое полугодие 2025 года: - Добыча нефти снизилась на 1,8% по сравнению с 2024 годом, до...    читать дальше
23 сентября 2025 года 17:36
"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $65,4 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 13,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Инструмент iShares U.S. Healthcare ETF позволяет инвесторам...    читать дальше
23 сентября 2025 года 17:06
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс". ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Роснефть" и "Озон Фармацевтика". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал 2025...    читать дальше
23 сентября 2025 года 16:28
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 руб. в ближайшее время - "Велес Капитал"
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 рублей в ближайшее время, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции банка "Санкт-Петербург" во вторник восстанавливаются после сильного падения предыдущих сессий, вызванного публикацией слабых...    читать дальше
23 сентября 2025 года 15:53
Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени - ПСБ
Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Российский рубль умеренно ослабевает. К середине торгов вторника юань прибавляет 0,1%, при этом до конца недели мы видим возможности для укрепления национальной валюты, - пишет...    читать дальше
23 сентября 2025 года 15:31
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти
Москва. 23 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль снижается, несмотря на рост нефти, так как негативное влияние на его котировки, в том числе, оказывают отсутствие прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины и новые геополитические риски.    читать дальше
