БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс". ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Роснефть" и "Озон Фармацевтика".

"Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал 2025 года можно оценивать как достаточно сильные, - пишет аналитик Виталий Манжос. - Ждем, что "Яндекс" покажет сильные результаты в 2025-2026гг за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Долговая нагрузка эмитента остается достаточно низкой. Это положительно сказывается на устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке".

В начале августа совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить полугодовые дивиденды в размере 80 руб. на акцию, или около 1,9% от текущей цены. По мнению аналитика, переход бумаг в разряд дивидендных - позитивный долгосрочный фундаментальный фактор.

Акции продовольственного ритейлера "ИКС 5" с низкой долговой нагрузкой представляют защитный актив. На взгляд стратега БКС, энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и существенные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов.

"Позиции "Т-Технологий" усилились после интеграции с Росбанком, - отмечает Манжос. - Теперь компания входит в топ-5 отрасли. Около 30% выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, и это преимущество. К тому же Т-Технологии продолжают приобретать интересные активы. После редомициляции и смены крупнейшего акционера у "Т-Технологий" началась новая дивидендная история. Компания скоро выплатит дивиденды за I полугодие 2025 г. в размере 35 руб. на акцию, или около 1% от текущего курса бумаг. Относительно скромная дивидендная доходность компенсируется активным ростом масштабов бизнеса".

Также эксперт БКС указывает, что текущий прогнозный мультипликатор P/E равен 5,0х - существенно ниже среднего исторического уровня (9,3х) и всего лишь на 22% выше аналогичного показателя у Сбера. С учетом более высоких темпов роста у "Т-Технологий" это выглядит привлекательно, подчеркивает Манжос.

"Роснефть" в своем секторе выступает основным бенефициаром понижения ключевой ставки, подчеркивает аналитик. На его взгляд, это обусловлено тем, что у нее самая высокая относительная долговая нагрузка в российской нефтяной отрасли. У "Роснефти" самый высокий в РФ потенциал увеличения добычи - за счет запуска проекта "Восток Ойл". Это крупнейший проект мировой нефтегазовой отрасли.

"Роснефть" пользуется государственной поддержкой на международной арене, что вполне логично в отношении предприятия с госучастием. Кроме того, компания выигрывает от субсидий, льготных вычетов по НДПИ при освоении месторождений и иных налоговых преференций, отмечает эксперт.

"Озон Фармацевтика" - лидирующий отечественный производитель фармацевтических препаратов с большим портфелем лекарственных средств, - пишет далее Манжос. - Бизнес-стратегия компании основана на развитии имеющегося набора дженериков. Производитель занимает сильные позиции в секторе государственных закупок и рецептурном сегменте, что означает достаточно высокую устойчивость бизнеса".

В настоящее время в портфеле "Озон Фармацевтики" присутствуют более 500 регистрационных удостоверений. Еще 248 препаратов находятся на разных стадиях разработки. Это создает предпосылки для устойчивого органического увеличения масштабов бизнеса в ближайшие годы, считает эксперт.

Прогноз аналитиков БКС предполагает рост выручки компании на 21% в год до 2032 году.

