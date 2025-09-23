Прогнозная цена акций АПРИ - 14,85 руб. - "АКБФ"

Прогнозная цена акций ПАО "АПРИ" составляет 14,85 рубля за штуку, рекомендация - "держать", считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ".

"Бумаги эмитента с начала сентября снизились в цене на 1%, но с начала года остаются в плюсе на 23%, опережая рынок. Компания завершила 1П25 с прогнозом чистой прибыли в 5,8 млрд руб. и EBITDA на уровне 3 млрд руб., а акционеры уже одобрили дивиденды в размере 0,5917 руб. на акцию за 2024 год. Однако высокий уровень долговой нагрузки и риски на рынке недвижимости ограничивают перспективы", - отмечают эксперты в комментарии.

Дисконт- поправку на риски вложений в бумаги "АПРИ" аналитики инвесткомпании оценивают в 30% с учетом применяемых ими аналогичных отраслевых оценок. "Они учитывают неопределенность в перспективах смягчения кредитных условий и сохраняющиеся, по нашему мнению, на повышенном или высоком уровне среднесрочные внутренние и внешние проинфляционные риски", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.