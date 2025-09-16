Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне санкционных рисков

Москва. 16 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,62 руб., что на 5,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 сентября на 23,59 копейки, до 82,8359 руб./$1, и, напротив, повысил курс евро на 44,01 копейки, до 97,8903 руб./EUR1.

"Рубль приостановил укрепление - нисходящая коррекция валют после решения ЦБ по ключевой ставке оказалась недолгой и умеренной. Уже в скором времени рубль начнет получать локальную поддержу со стороны подготовки компаний к налоговому периоду. При этом фундаментальные факторы, связанные с активизацией импорта и сокращением сальдо платежного баланса, а также снижением ключевой ставки, продолжат усиливать системное давление на рубль. Геополитическая неопределенность и риски новых санкций также не способствуют улучшению позиций рублевых активов. Таким образом, краткосрочно курсы могут стабилизироваться на уровне 82-84 руб. за доллар и 11,4-11,8 руб. за юань. С начала октября ожидаем возвращения валют к отметкам 85 руб. и 12 руб. соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

В ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на источники. "Новый санкционный пакет не будет представлен в среду, как ожидалось прежде", - говорится в сообщении. При этом новая дата возможного обнародования новых возможных ограничительных мер ЕС не приводится.

Вместе с тем Bloomberg сообщает, что отсрочка по 19-му пакету связана с тем, что блоку надо "согласовать их с приоритетами G7". Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников принять более жесткие меры, если они хотят, чтобы США также ввели санкции против РФ.

В сообщении отмечается, что официальные лица из G7 работают над новым санкционным пакетом и планируют завершить его подготовку в течение двух недель.

В пятницу президент США призвал страны G7 ввести пошлины размером до 100% против Китая и Индии за покупку нефти из РФ. Сообщалось, что в ЕС прорабатывают идею с введением санкций против китайских и индийских компаний.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций в отношении России.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, то им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

Рост цен на нефть усилился вечером во вторник на опасениях ужесточения санкций против России и смягчения денежно-кредитной политики в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 1,5%, до $68,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на 1,91%, до $64,5 за баррель.

На минувших выходных президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против Москвы, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Ранее Трамп призвал страны G7 ввести пошлины размером до 100% против Китая и Индии за покупку нефти из РФ. Сообщалось, что в ЕС прорабатывают идею с введением санкций против китайских и индийских компаний.

Также поддержку котировкам оказывает уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система снизит ставку впервые с декабря прошлого года. При этом аналитики видят небольшую вероятность того, что снижение по итогам заседания, которое завершится в среду, составит сразу 50 базисных пунктов. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Банк России во вторник, 16 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей и спросе 1 трлн 874,302 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 9 сентября, ЦБ разместил 747,045 млрд рублей (при лимите 880 млрд рублей и спросе 747,045 млрд рублей) в среднем по ставке 18,03% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 сентября упала на 30 базисных пунктов, до 16,76% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев во вторник опустились на 3 базисных пункта, до 17,73%, 19% и 20,75% годовых соответственно.

эб аш