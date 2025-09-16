Рубль днем растерял утренний рост и возобновил небольшое снижение в паре с юанем на фоне санкционных рисков

Москва. 16 сентября. Китайский юань перешел к укреплению на Московской бирже днем во вторник, рубль растерял утренний рост и развернулся вниз в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,613 руб., что на 4,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 24 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,91 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 81 копейку, до 98,39 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может на месяц или даже дольше остаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя аналитика".

Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за июль. Из него следует, отмечают эксперты, что крепкий рубль пока не сказался отрицательно на торговом балансе России. Его профицит в июле составил $13,2 млрд против $10,2 млрд год назад. Импорт товаров - $24,9 млрд против $25,5 млрд годом ранее.

"Таким образом, фундаментальных предпосылок к тому, чтобы курс рубля резко ослабился, сейчас нет. Учитывая, что регулятор, возможно, не понизит ставку по итогам заседания 24 октября 2025 года, курс рубля может на месяц или дольше остаться в диапазоне 11,5-12 руб. по паре CNY/RUB", - пишут аналитики в комментарии.

В ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России, сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на источники. "Новый санкционный пакет не будет представлен в среду, как ожидалось прежде", - говорится в сообщении. При этом новой даты возможного обнародования новых возможных ограничительных мер ЕС не приводится.

Вместе с тем Bloomberg сообщает, что отсрочка по 19-му пакету связана с тем, что блоку надо "согласовать их с приоритетами G7". Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников принять более жесткие меры, если они хотят, чтобы США также ввели санкции против РФ.

В сообщении отмечается, что официальные лица из G7 работают над новым санкционным пакетом и планируют завершить его подготовку в течение двух недель.

В пятницу президент США призвал страны G7 ввести пошлины размером до 100% против Китая и Индии за покупку нефти из РФ. Сообщалось, что в ЕС прорабатывают идею с введением санкций против китайских и индийских компаний.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций в отношении России.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, то им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

Цены на нефть умеренно повышаются днем во вторник на фоне геополитической напряженности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,33%, до $67,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,54%, до $63,63 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник начала наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Отмечается, что ВВС нанесли массированные авиаудары по городу. Вскоре после этого, согласно сообщениям палестинской прессы в Газе, в город вошли израильские танки.

Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из РФ после украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре и давления США на покупателей российской нефти.

В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против Москвы, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания первого с декабря прошлого года снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США по итогам заседания во вторник-среду.

Банк России во вторник, 16 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей и спросе 1 трлн 874,302 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 9 сентября, ЦБ разместил 747,045 млрд рублей (при лимите 880 млрд рублей и спросе 747,045 млрд рублей) в среднем по ставке 18,03% годовых.