Рубль утром повышается в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 16 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль повышается на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5155 руб. (-4,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,94 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может на месяц или даже дольше остаться в диапазоне 11,5-12 рубля за юань, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя аналитика".

Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за июль. Из него следует, отмечают эксперты, что крепкий рубль пока не сказался отрицательно на торговом балансе России. Его профицит в июле составил $13,2 млрд против $10,2 млрд год назад. Импорт товаров - $24,9 млрд против $25,5 млрд годом ранее.

"Таким образом, фундаментальных предпосылок к тому, чтобы курс рубля резко ослабился, сейчас нет. Учитывая, что регулятор, возможно, не понизит ставку по итогам заседания 24 октября 2025 года, курс рубля может на месяц или дольше остаться в диапазоне 11,5-12 по паре CNY/RUB", - пишут аналитики в комментарии.

Цены на нефть колеблются от небольшого плюса к минусу утром во вторник на фоне геополитической напряженности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,25%, до $67,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,22%, до $63,17 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник начала наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Отмечается, что ВВС нанесли массированные авиаудары по городу. Вскоре после этого, согласно сообщениям палестинской прессы в Газе, в город вошли израильские танки.

Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из РФ после украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре и давления США на покупателей российской нефти.

В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против Москвы, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания первого с декабря прошлого года снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США по итогам заседания во вторник-среду.