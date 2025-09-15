Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем, продолжил отыгрывать решение Банка России по ставке

Москва. 15 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос благодаря пятничному решению Банка России по ключевой ставке, скорректировался вверх после падения в течение значительной части прошлой недели.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,564 руб., что на 18,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 сентября на 1,31 рубля, до 83,0718 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,88 рубля, до 97,4502 руб./EUR1.

"Национальная валюта существенно ослабла на прошлой неделе под влиянием геополитических новостей и ожиданий снижения ключевой ставки Банка России. Примечательно, что на прошлой неделе ставка заимствования по юаням впервые с начала июля достигла положительных значений. Это свидетельствует о более значительном росте спроса на иностранную валюту. Однако уже в пятницу рубль получил существенную поддержку благодаря неожиданно жесткому решению Центробанка. Сохраняющийся высокий уровень процентных ставок в национальной валюте продолжает привлекать участников рынка к рублевым активам, что в краткосрочной перспективе оказывает поддержку рублю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17% годовых.

Это меньше, чем прогнозировало большинство аналитиков, предполагавших, что регулятор предпочтет больший шаг снижения - в 200 б.п. (до 16% годовых). Лишь небольшая часть экономистов прогнозировала меньший шаг снижения - в 100 б.п. (до 17%).

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и находятся в диапазоне 4-6% в пересчете на год.

На текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились, сохраняясь в целом на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2025 года составило $25,1 млрд, что на 39,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $41,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит счета текущих операций в июле 2025 года составил $1,7 млрд после отрицательного сальдо $0,3 млрд в июне (уточнена предыдущая оценка сальдо в июне, согласно которой оно было положительным и оценивалось в $0,7 млрд). В июле 2024 года сальдо было отрицательным (-$0,6 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле 2025 года уменьшился на 12,8% - до $70,7 млрд по сравнению с $81,1 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в июле увеличился на 41,9%, до $13,2 млрд, относительно показателя июня ($9,3 млрд). Показатель июля текущего года по сравнению с июлем 2024 года ($10,2 млрд) больше на 29,4%.

Цены на нефть умеренно повышаются вечером в понедельник.

Трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,39%, до $67,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,65%, до $63,09 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что Вашингтон готов пойти на значительные санкции против РФ, если остальные страны НАТО примут равноценные меры, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, он назвал недостаточно жесткими ограничения, введенные Европой.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 сентября повысилась на 1 базисный пункт, до 17,06% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник опустилась на 2 базисных пункта, до 17,76% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 19,03% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила также на 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,78% годовых.