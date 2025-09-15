.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 1,1%
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил...
 
Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ
Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подали бренды Zara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia,...
 
15 сентября 2025 года 19:40

Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем, продолжил отыгрывать решение Банка России по ставке

Москва. 15 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос благодаря пятничному решению Банка России по ключевой ставке, скорректировался вверх после падения в течение значительной части прошлой недели.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,564 руб., что на 18,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 сентября на 1,31 рубля, до 83,0718 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,88 рубля, до 97,4502 руб./EUR1.

"Национальная валюта существенно ослабла на прошлой неделе под влиянием геополитических новостей и ожиданий снижения ключевой ставки Банка России. Примечательно, что на прошлой неделе ставка заимствования по юаням впервые с начала июля достигла положительных значений. Это свидетельствует о более значительном росте спроса на иностранную валюту. Однако уже в пятницу рубль получил существенную поддержку благодаря неожиданно жесткому решению Центробанка. Сохраняющийся высокий уровень процентных ставок в национальной валюте продолжает привлекать участников рынка к рублевым активам, что в краткосрочной перспективе оказывает поддержку рублю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17% годовых.

Это меньше, чем прогнозировало большинство аналитиков, предполагавших, что регулятор предпочтет больший шаг снижения - в 200 б.п. (до 16% годовых). Лишь небольшая часть экономистов прогнозировала меньший шаг снижения - в 100 б.п. (до 17%).

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и находятся в диапазоне 4-6% в пересчете на год.

На текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились, сохраняясь в целом на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2025 года составило $25,1 млрд, что на 39,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $41,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит счета текущих операций в июле 2025 года составил $1,7 млрд после отрицательного сальдо $0,3 млрд в июне (уточнена предыдущая оценка сальдо в июне, согласно которой оно было положительным и оценивалось в $0,7 млрд). В июле 2024 года сальдо было отрицательным (-$0,6 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле 2025 года уменьшился на 12,8% - до $70,7 млрд по сравнению с $81,1 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в июле увеличился на 41,9%, до $13,2 млрд, относительно показателя июня ($9,3 млрд). Показатель июля текущего года по сравнению с июлем 2024 года ($10,2 млрд) больше на 29,4%.

Цены на нефть умеренно повышаются вечером в понедельник.

Трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,39%, до $67,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,65%, до $63,09 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что Вашингтон готов пойти на значительные санкции против РФ, если остальные страны НАТО примут равноценные меры, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, он назвал недостаточно жесткими ограничения, введенные Европой.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 сентября повысилась на 1 базисный пункт, до 17,06% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник опустилась на 2 базисных пункта, до 17,76% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 19,03% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила также на 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,78% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


15 сентября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ начал неделю со снижения, но удержался выше 2800п по индексу МосБиржи
Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения, которое вечером было сглажено за счет закрытия игроками части коротких позиций после распродаж на умеренном смягчении монетарной политики ЦБ РФ, на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи в течение торгов опускался к 2800 пунктам (минимум с 6 августа), но к закрытию отскочил в район 2810 пунктов.    читать дальше
15 сентября 2025 года 19:02
Акции Норникеля могут быть интересны в случае ослабления рубля - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Норникеля" могут быть интересны в случае ослабления рубля, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Сгласно данным таможенного управления КНР, в текущем году Россия значительно увеличила поставки необработанного никеля в Китай. Россия является одним из крупнейших поставщиков...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:40
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie до $224,2
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie со $195,6 до $224,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 2,7% и рейтингу "держать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала...    читать дальше
15 сентября 2025 года 18:01
Акции Яндекса - одна из наиболее привлекательных долгосрочных идей в секторе IT и онлайн-сервисов - Freedom Finance Global
Акции МКПАО "Яндекс" являются одной из наиболее привлекательных идей для долгосрочных вложений в секторе IT и онлайн-сервисов, прогнозная стоимость на конец 2025 года составляет 4500-4700 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Стабильность дивидендов формирует...    читать дальше
15 сентября 2025 года 17:29
"Финам" понизил рейтинг бумаг Alibaba до "держать"
"Финам" понизил рейтинг ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $155 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Также понижен рейтинг акций эмитента (торгуются на Гонконгской...    читать дальше
15 сентября 2025 года 16:53
Альфа-банк сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 15% на конец 2025г
Альфа-банк пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 15% годовых на конец 2025 года, сообщается в материале главного экономиста Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Умеренное понижение ставки до 17% в сентябре говорит в пользу наших осторожных ожиданий ставки на уровне...    читать дальше
15 сентября 2025 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Oracle до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Oracle Corp. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал снижения 27%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Эмитент представил отчет за 1К26 ф.г., где не оправдал ожиданий, но...    читать дальше
15 сентября 2025 года 15:52
ФРС может снизить базовую ставку на 25-50 б.п. в сентябре - Freedom Finance Global
ФРС США может понизить базовую процентную ставку на 25-50 базисных пунктов (б.п.), до 4-4,25%, по итогам заседания в среду, 17 сентября 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе. "На такой же исход нас ориентирует рынок фьючерсов на ставку, указывающий на 89%-ю вероятность...    читать дальше
15 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем уверенно повышается в паре с юанем, продолжая отыгрывать решение Банка России по ставке
Москва. 15 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль продолжает укрепляться на решении Банка России по ключевой ставке, корректируясь вверх после падения в течение значительной части прошлой недели.    читать дальше
15 сентября 2025 года 15:24
Ожидания высоких дивидендов могут стабилизировать бумаги МТС - "Велес Капитал"
Ожидания высоких дивидендов могут стабилизировать котировки бумаг "МТС" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции эмитента чувствовали себя "лучше рынка" после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 17% годовых, что сократит стоимость...    читать дальше
15 сентября 2025 года 15:02
Акции HeadHunter, X5 и Самолета будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции HeadHunter, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и ГК "Самолет" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "После восходящего тренда, который сформировался в июне этого года, акции "Хэдхантера" торгуются в боковике уже более одного месяца, - отмечает...    читать дальше
15 сентября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Совкомбанка с целью 14,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Совкомбанка с целью 14,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,13%, стоп-приказ: 15,14 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, банк...    читать дальше
15 сентября 2025 года 14:03
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "Ускорение роста S&P 500 приводит к ликвидации...    читать дальше
15 сентября 2025 года 13:31
Геополитические риски удерживают Brent выше $65 за баррель - Freedom Finance Global
Геополитические риски удерживают Brent выше $65 за баррель, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. С начала торгов 15 сентября нефть марки Brent подорожала примерно на 0,54%, достигнув $67,32 за баррель, а WTI на 0,51%, до $63,01. По мнению эксперта, это...    читать дальше
15 сентября 2025 года 13:04
Бюджетная политика существенно повлияет на решение ЦБ по ставке в октябре - Райффайзенбанк
Бюджетная политика существенно повлияет на решение ЦБ РФ по ставке в октябре, считают аналитики Райффайзенбанка. В пятницу ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Эксперты подчеркивают, что, хотя сам сигнал на будущее был сохранен ("дальнейшие решения будут приниматься в...    читать дальше
