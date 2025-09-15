Рубль днем уверенно повышается в паре с юанем, продолжая отыгрывать решение Банка России по ставке

Москва. 15 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль продолжает укрепляться на решении Банка России по ключевой ставке, корректируясь вверх после падения в течение значительной части прошлой недели.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5785 руб., что на 17,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 1,24 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,85 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 1,22 рубля, до 98,93 руб./EUR1.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17% годовых.

Это меньше, чем прогнозировало большинство аналитиков, предполагавших, что регулятор предпочтет больший шаг снижения - в 200 б.п. (до 16% годовых). Лишь небольшая часть экономистов прогнозировала меньший шаг снижения в 100 б.п. (до 17%).

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и находятся в диапазоне 4-6% в пересчете на год.

На текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились, сохраняясь в целом на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября.

Рубль попытается продолжить волну восстановления по отношению к юаню на торгах в понедельник, курс пары при этом пока останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На горизонте ближайшей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в коридоре 11,5-12 руб. за юань с тяготением к его нижней половине, которая, на наш взгляд, остается актуальной с точки зрения текущего соотношения спроса и предложения, - пишет эксперт в комментарии. - Более того, до конца сентября видим возможности для тестирования китайской валютой нижней границы данного коридора, чему может поспособствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 сентября".

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 83-85 руб./$1, по паре евро/рубль - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, на стороне рубля выступает завершение туристического сезона, во время которого традиционно повышен спрос на валюту. Снижение ключевой ставки способно в перспективе оказать давление на рубль, однако аналитик призывает не забывать, что это решение уже было базово заложено в курсе национальной валюты.

"При этом в моменте рубль отреагировал укреплением на решение ЦБ, поскольку регулятор снизил ставку всего на 100 б.п. с относительно жестким сигналом по ДКП, - указывает Тимошенко. - Тем не менее, основным фактором, влияющим на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс, который постепенно сдвигается в сторону импортеров, так что постепенное ослабление рубля уже заложено в ожиданиях рынка с выходом на уровни от 90 руб./$1 к концу 2025 года. Не на стороне доллара - свежая статистика по американскому рынку труда, где недельные заявки на пособие по безработице выросли до максимума за 3,5 года. Подобное добавляет общей напряженности экономике США и может повлиять на решение Федрезерва по ставке".

Никаких подвижек в вопросе организации саммита Россия-США-Украина на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока никаких подвижек нет", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал сообщения о том, что по мнению американского президента Дональда Трампа, саммит Россия-США-Украина может состояться скоро.

Россия не оставит без ответа возможную конфискацию ее замороженных активов на Западе, заявил также Песков.

"Бесследно подобные шаги оставлены не будут", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о том, что США предложили странам "большой семерки" приступить к конфискации российских замороженных активов.

При этом Песков обратил внимание, что на Западе есть как сторонники изъятия российских активов, так и те, кто склонны действовать более осторожно.

Цены на нефть остаются в плюсе днем в понедельник, но отступили от внутридневных максимумов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,27%, до $67,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,41%, до $62,95 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,52 за баррель, на WTI - до $63,24 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая новые заявления Белого дома относительно санкций против РФ, а также последствия ударов украинских беспилотников по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по экспортным терминалам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов пойти на значительные санкции против РФ, если остальные страны НАТО примут такие же меры, а также откажутся от российской нефти. Он также назвал недостаточно жесткими ограничения, введенные Европой.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118.