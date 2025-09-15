Рубль утром корректируется вверх в паре с юанем после решения ЦБ по ставке

Москва. 15 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль растет на решении Банка России по ключевой ставке и корректируется вверх после падения значительную часть прошлой недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,692 руб. (-5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,43 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17% годовых.

Это меньше, чем прогнозировало большинство аналитиков, предполагавших, что регулятор предпочтет больший шаг снижения - в 200 б.п. (до 16% годовых). Лишь небольшая часть экономистов прогнозировала меньший шаг снижения в 100 б.п. (до 17%).

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и находятся в диапазоне 4-6% в пересчете на год.

На текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились, сохраняясь в целом на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября.

Рубль попытается продолжить волну восстановления по отношению к юаню на торгах в понедельник, курс пары при этом пока останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На горизонте ближайшей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в коридоре 11,5-12 руб. за юань с тяготением к его нижней половине, которая, на наш взгляд, остается актуальной с точки зрения текущего соотношения спроса и предложения, - пишет эксперт в комментарии. - Более того, до конца сентября видим возможности для тестирования китайской валютой нижней границы данного коридора, чему может поспособствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 сентября".

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск поднимается на 0,3%, до $67,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,34%, до $62,89 за баррель.

Обе марки за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.