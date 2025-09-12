Целевой ориентир для индекса Мосбиржи до конца сентября составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global

Целевым ориентиром для индекса Мосбиржи до конца сентября выступает диапазон 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Торги 12 сентября на российских фондовых площадках проходят на отрицательной территории, отмечает эксперт в комментарии. Главная причина - решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых, разочаровавшее и российский бизнес, и инвесторов.

По мнению эксперта, осторожное решение регулятора объясняется увеличением бюджетного дефицита на фоне одновременного роста в августе инфляционных ожиданий населения.

"Геополитические факторы позитиву на российском рынке акций также не способствуют, - указывает Мильчакова. - Президент США заговорил о возможном введении санкций против российских банков и энергетического сектора, а также об установлении дополнительных пошлин для Китая и Индии за покупку российских энергоресурсов. На этом фоне упали почти все голубые фишки российского фондового рынка, кроме акций эмитентов, связанных с ожиданием промежуточных дивидендов".

На взгляд аналитика инвесткомпании, сдержанное снижение ключевой ставки ЦБ РФ может по-прежнему благоприятно влиять на цены и доходность рынка облигаций, особенно долгосрочных ОФЗ.

На фондовом рынке в текущей геополитической и макроэкономической ситуации, по мнению Мильчаковой, наиболее интересными для покупок выглядят эмитенты, которые платят высокие дивиденды, в том числе бумаги "ФосАгро", "Полюса", "ЛУКОЙЛа", банка "Санкт-Петербург", "ЦИАН", "Т-Технологий", "МДМГ".

"В условиях геополитической неопределенности можно также хранить часть инвестиционного портфеля в золоте, - считает стратег. - Наш ориентир для индекса Мосбиржи до конца сентября составляет 2800-2900 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.