"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $46 за штуку, сообщается в аналитическом материале аналитика Алексея Калачева.

"Чуть более чем за месяц с выхода последнего обзора акции Freeport-McMoRan выросли на 20% и достигли нашей целевой цены. Рост был поддержан заявлениями президента США Дональда Трампа о намерениях ввести 50% тарифы на импорт меди. Однако импорт меди сейчас покрывает более половины ее потребления в США, - отмечает эксперт. - Эмитент - ведущий поставщик меди в Штатах, который обеспечивает около 70% общего объема американского производства рафинированной меди через свои интегрированные внутренние горнодобывающие и перерабатывающие мощности. В этом смысле компания является бенефициаром возможных пошлин. В то же время на американские активы приходится около 47% добычи меди Freeport-McMoRan, а 53% меди компания добывает в Чили и Индонезии. С другой стороны, компания отмечает, что рост цен на медь приведет к сокращению спроса".

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