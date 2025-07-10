ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку на 100-200 б.п. в июле - ПСБ

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку в пределах 100-200 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 25 июля 2025 года, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

Тренд фактической инфляции пока развивается вблизи прогноза, тем не менее, отмечает эксперт, число товаров и услуг, по которым рост цен идет с опережением, остается повышенным (примерно 45% еженедельно наблюдаемых товаров и услуг).

Кроме того, обращает внимание Попов, заметно дорожают "чувствительные" для населения позиции (тарифы ЖКХ, бензин и т.д.), что будет препятствовать снижению инфляционного давления и инфляционных ожиданий.

"В конечном счете это может ограничить пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Пока в июле ориентируемся на снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пределах 100-200 б.п." - говорится в комментарии ПСБ.

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