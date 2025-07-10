"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 189 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 189 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: 164,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, "Московская биржа" выиграет от дальнейшего восстановления российской экономики и развития отечественного фондового рынка. Акции компании по-прежнему торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, предлагают неплохую дивдоходность, и эксперты "Финама" считают их интересными для среднесрочных инвестиций.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки после открытия дивидендного гэпа, - пишут аналитики. - Идея на рост бумаги с целью 189 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 164,9 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,74".

"Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

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