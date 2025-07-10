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10 июля 2025 года 13:21
Акции Сбербанка справедливо оценены рынком - Альфа-банк
Акции Сбербанка справедливо оценены рынком, говорится в материале аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Филиппа Николаева. Сбербанк представил результаты по РПБУ за июнь и за 6М25. Чистая прибыль в июне составила 144 млрд руб. (+2% г/г, +2% м/м, на 10% выше среднего месячного показателя 2024 года), ROE - 22,2%, а прибыль за 6М25 - 827 млрд руб. (+8% г/г, ROE - 22,4%). На взгляд экспертов, банк демонстрирует сильные результаты в текущих условиях, однако с точки зрения динамики акций они выглядят, скорее, нейтрально. По оценкам аналитиков Альфа-банка, при текущих котировках акции Сбербанка торгуются с коэффициентами P/BV и P/E 2025П на уровне 0,88х и 4,3х, соответственно, что представляется справедливым с учетом нынешних процентных ставок. "В то же время, на наш взгляд, Сбербанк может стать одним из бенефициаров смягчения ДКП и (или) позитивных геополитических изменений. Кроме того, судя по недавним заявлениям менеджмента, банк перезапустил процесс выделения заблокированных активов, что может обеспечить ему дополнительную прибыль в 2025 году", - прогнозируют Кипнис и Николаев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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