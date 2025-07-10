"Финам" повысил прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $135

"Финам" повысил прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (PPLT) со $107 до $135 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 8% и рекомендации "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Александра Потавина.

"Всемирный Совет по инвестициям в платину (WPIC) прогнозирует на 2025 год сохранение дефицита на рынке платины - это сильный фактор поддержки цен, - пишет эксперт. - Стратегия фонда PPLT - следовать за биржевой ценой платины. Это удобно для инвестора, который не хочет использовать акции добывающих компаний. Паи фонда PPLT могут быть интересны инвесторам, которые ищут простую и удобную альтернативу покупке физического драгметалла".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.