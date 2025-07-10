Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвесткейса Сбербанка

Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса Сбербанка, говорится в материале младшего аналитика отдела публичного аналитика акций Маргариты Боярко.

"Отчетность эмитента за 6М25 по РСБУ считаем сильной. Для более глубокой оценки результатов за 1П25 ожидаем консолидированные данные, результаты по МСФО будут опубликованы 29 июля 2025 года (в этот же день компания проведет звонок с инвесторами и аналитиками), - пишет эксперт. - Продолжаем позитивно смотреть на инвестиционный кейс компании. Сбербанк обладает сильными конкурентными преимуществами, благодаря которым банк имеет возможность эффективно функционировать даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики: лидерские позиции в секторе и высокая степень доверия клиентов; низкая стоимость фондирования за счет высокой доли бесплатных остатков; существенный запас капитала; низкая стоимость риска; эффективный контроль за расходами".

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