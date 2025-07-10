"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка, говорится в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эксперты негативно смотрят на результаты эмитента за июнь 2025 года по РСБУ.

Указывается на усиление негативных тенденций, отмеченных в мае и апреле, видно ускорение снижения чистых комиссионных доходов, довольно быстрое сокращение необеспеченного кредитного портфеля, высокая стоимость риска (с поправкой на то, что рост показателя в июне мог быть разовым фактором), опережающий рост операционных расходов.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год составляет 4,4х против среднеисторических 5,6x. 2025 год может быть непростым для банка с точки зрения роста финансовых показателей. При этом отмечаем, что замедление или снижение показателей банковского бизнеса могут быть компенсированы повышением эффективности операций небанковского сегмента", - пишут аналитики инвесткомпании.

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