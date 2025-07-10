ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 18% на июльском заседании - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 18% годовых на июльском заседании, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

По данным Росстата, инфляция составила 0,79% за первую неделю июля, что, по мнению экспертов банка, полностью связано с индексацией тарифов ЖКХ.

"Даже если по итогам июля инфляция составит 1,0-1,2% м/м, в хорошем сценарии можно рассчитывать, что к концу года рост цен может замедлиться до 6,0.%. Самое главное, что динамика цен в несвязанных с услугами сегментах в начале июля не продемонстрировала ускорения, поэтому мы сохраняем прогноз на снижение ключевой ставки до 18% в конце июля", - пишут Орлова и Кобяк в обзоре.

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